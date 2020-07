Ki akar a vécére rohangálni a Balaton bulifővárosában?

Siófok Kiliti nevű városrészében több mint egy hétig nem ihattak az emberek a csapvízből. A vízmű tájékoztatása szerint nem mérgezés vagy fertőzés történt, az ivóvíz baktériummal szennyeződött. Bár hivatalosan a mai napig nem lehet tudni, hogy ezt mi okozta, a vizet szerdán már újra ihatónak nyilvánították. Elmentünk megtudni, hogy most mernek-e így inni Kilitin a csapvízből az emberek. Néhány helyi szerint a probléma nem is a szó szoros értelmében vett bulifővárosban keresendő, de összefügghet a kivagyi nyaralósok kerti jakuzzijaival.

Ritkán iszom vizet, akkor is csak palackozottat

- mondta kedélyesen, sörösüveggel a kezében egy Kilitin élő férfi, és ezt valamiért el is hittem neki. Ő saját bevallása szerint a háta mögött található kocsmából elsők között értesült arról, hogy "valami baktérium" van a csapvízben, ezért azt mindenképp forralni kell ivás előtt.

A valami baktérium nem más, mint a földben, a vízben, a bőrfelületeken és az ember által létrehozott, mesterséges környezetekben is gyakran megtalálható Pseudomonas aeruginosa. Ez okozhat gyulladást, égési sebeket és vérmérgezést is, szerves anyagokkal táplálkozik, és ha ezt fontos szervekben teszi, például a tüdőben, a húgyutakban vagy a vesékben, az akár halálos is lehet.

Siófok Kiliti nevű városrészében emiatt a baktérium miatt nem lehetett csapvizet inni július 6. és 15. között. Mi pénteken jártunk ott, két nappal azután, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV) közölte:

egy sikeres fertőtlenítés után újra forralás nélkül iható a csapvíz.

A férfi, aki a kocsma előtt mesélt nekünk, azt mondta, erre a helyre jár a DRV egyik munkatársa is kávézni, ő hozta a hírt és a hivatalos értesítést is, amit az emberek úgy tűnt, komolyan is vettek. Találkoztunk például egy olyan asszonnyal, aki még a kutyájának is előbb felforralta, majd lehűtötte az ivóvizét, biztos, ami biztos alapon.

Az Indexnek nyilatkozók közül pedig sokan fogat mosni is csak ásványvízben mertek, holott ezt hivatalosan nem is tiltották. Arról sem szóltak a hivatalos tájékoztatók, hogy fürdeni, tusolni, gyümölcsöt mosni vagy konyhakeretet öntözni lehet-e csapvízzel. A kocsmában mindenesetre az a hír járta, hogy a fürdővíz már elég meleg ahhoz, hogy elpusztuljon benne a baktérium. Az egyik férfi nekünk mindenesetre azt mondta, ő azért becsukta a száját, mikor fürdött, és hozzátette:

Hát ki akar vécére rohangálni?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az Index kérdésére azt írta, hogy a locsolás, gyümölcs-, zöldségmosás, fogmosás vagy fürdés jellemzően nem jelent kockázatot olyan vízzel, amelyben esetleg jelen van a Pseudomonas aeruginosa baktérium. Az NNK ehhez azt is hozzátette: ez a baktérium egészséges immunrendszerű embereket jellemzően nem fertőz meg, elsősorban csak legyengült immunállapotú emberekben okozhat fertőzést. Elfogyasztás révén nem alakít ki megbetegedést, az ép bőrön nem jut át és nem terjed emberről emberre sem - írták.

Hogy került baktérium a siófoki csapvízbe?

"Ez nem Siófok" - mondták nekünk Kilitiben többen, kicsit sérelmezve, hogy a hírekbe gyakran siófokiként került be a szennyezett víz ügye. Pedig Kiliti sokáig önálló település volt, de néhány évtizede hivatalosan a szomszédos Siófokhoz csatolták, így lett városrész belőle.

Az itt lakók szerint ma is őriz valamit a falusias, nyugodt és csendes jellegéből, és bár itt is egyre több a nyaraló, még mindig nem hasonlít a híres üdülőváros többi részére. Ezt egyébként Kilitiben járva magától is beláthatja bárki, ha korábban volt már szerencséje a Balaton bulifővárosához: mi baromfiudvart, konyhakertből árult zöldségét, de felfújhatós jakuzzit is láttunk ezen a környéken.

Az egykori falunak a mai napig saját gyógyszertára, focipályája, több kisboltja, kocsmája, étterme, iskolája és két óvodája is van. A jakuzzikra mindjárt visszatérünk, az óvodákat viszont azért számoltuk meg, mert a DRV az Indexnek azt nyilatkozta, hogy

a Pseudomonas aeruginosa baktériumot egy Kilitiben található, hónapok óta zárva tartó óvoda ivóvízmintájában mutatta ki a vizsgálólaboratóriumunk június legvégén.

Azt, hogy melyik óvodáról van szó, a vízmű nem árulta el, a helyiek közül pedig senki nem tudta megmondani. Mindenesetre mivel az érintett óvoda hónapokig zárva volt, a szakemberek a VGF&HKL szaklap értesülései szerint először arra gyanakodtak, hogy hálózatban pangó vízben szaporodhattak el a baktériumok. Viszont a baktériumot a hálózat több más pontján is kimutatták, így világossá vált, hogy máshol kell keresni a szennyezés okát.

ezt a forrást egyelőre nem sikerült azonosítani, ezért a DRV szakemberei folytatják az ellenőrzéseket.

A legvalószínűbbnek ugyanakkor azt tartja a vízmű, hogy a szennyezés forrása egy úgynevezett illegális hálózatra kötés lehet. A DRV szerint ugyanis gyakori probléma, hogy az emberek a saját fúrt kútjaikat a saját ingatlanjaikon engedély nélkül, szabálytalanul rákötik a saját ingatlanjuk belső ivóvízhálózatán keresztül a közüzemi ivóvízhálózatra.

És itt jönnek ismét a jakuzzik. A helybeliek egy részének meggyőződése, hogy a fúrt kutas magyarázatnak van alapja. Méghozzá az, hogy sok nyaralónak kivagyiságból jakuzzi és úszómedence kell, de megtöltésért már nem akarnak fizetni, ezért kutat fúrnak, aztán "isten tudja mit csinálnak azzal a vízzel, ami a medencéjükbe megy" - mondta egy Kilitin élő nő.

Hivatalosan senki nem fertőződött meg

Bár a baktériumszennyezés forrását nem sikerült azonosítani, a Kilitin élő emberek többsége az Indexnek pénteken már azt mondta, nem aggódnak. Igazából csak azok mondták, hogy egyelőre még inkább forralják a csapvizet, vagy egyáltalán nem is isznak belőle, akik azt állították, ismernek olyat, aki megbetegedett a víztől. Egy férfi, aki most csak palackozott ice teát hajlandó inni azt mesélte: egy barátja megfeledkezett arról hogy nem lehet a csapból inni, megfertőződött és négy napig hányásos, hasmenéses tünetei volták, ráadásul sok ezer forintba került a gyógyszere.

Az általunk megkérdezettek közül a legtöbben azt sem furcsállták, hogy ha június végén mutatták ki a fertőzést, akkor miért csak egy héttel később lett tilos inni a csapból. Beszéltünk ugyanakkor olyan helyiekkel, akiknek meggyőződésük volt, hogy azok az ismerőseik, aki hasmenést kaptak, még a hivatalos tájékoztatás előtt, biztosan a csapvíztől lettek rosszul.

A hivatalos szerveknek ugyanakkor nincs tudomása arról, hogy bárki megbetegedett volna a víztől.

Kérdeztük erről a DRV-n kívül a Nemzeti Népegészségügyi Központot, sőt, még egy helyi gyógyszertárban is érdeklődtünk arról, hogyan fogyott az elmúlt két hétben a hasfogó és járt-e ott bárki, akit esetleg a Pseudomonas aeruginosa megfertőzhetett. A patikus azt mondta:

A nyári időszakban mindig nagyobb a kereslet a hasfogókra, de nem volt szokatlan a forgalom.

Ehhez a gyógyszertáros is hozzátette, nem találkoztak senkivel, aki a fertőzés tüneteire kerestek volna orvosságot és azt sem tapasztalták, hogy az itt élő emberek aggódtak volna, megelőzésre sem kerestek gyógyszereket.

Az ügyben megkerestük Siófok polgármesterét is, Lengyel Róbert az Indexnek azt mondta: a probléma felmerülésétől kezdve folyamatosan egyeztetnek a DRV vezetőjével, akivel közösen keresték a megfelelő megoldásokat minden érintett számára.

Remélem, ha valóban felelőtlen állampolgári viselkedés idézte elő a problémát, akkor az illető tanult az általa okozott rendkívüli helyzetből, és fel sem merül benne a kiliti állampolgárok vízfogyasztásának újbóli veszélyeztetése

- tette hozzá a polgármester.

