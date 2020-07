Nagyon nincs szerencséje a Széll Kálmán téri liftnek mostanában

Egy olvasónk írt, hogy a Széll Kálmán téri mozgáskorlátozott lift több mint egy hónapja nem működik, és bár elég keményen próbálkozott, de sehogy sem sikerült kiderítenie, hogy egyrészt mi a baja, másrészt, mikor fog újra működni.

Ez a lift a Széll Kálmán térről viszi fel az utasokat a tér fölött futó Várfok utcába, ahonnan például a várbusz is indul. A térről a Várfok utcára lépcsőn, de még mozgólépcsőn is fel lehet jutni, ám egyik sem feltétlenül alkalmas például arra, hogy valaki kerekesszékkel jusson fel, vagy épp babakocsival, ezért van ott az a lift az alagút mellett.

Olvasónk azt írta, pár hét után megkereste az I., a II. és a XII. kerületi polgármesteri hivatalokat is az ügyben, de az egymásra mutogatáson kívül sokkal többre nem jutott. A BKK ügyfélszolgálata is elhajtotta azzal, hogy nem ők az illetékesek, nem a BKK a lift üzemeltetője. Végül az I. kerületi önkormányzat azt mondta neki, az üzemeltető a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Írt is nekik egy emailt, ám választ nem kapott.

Mi is megkerestük ezt a vagyonkezelőt, és persze írtunk a BKK-nak és a BKV-nak is kérdéseket. Végül a BKV-tól kaptunk válaszokat, például azt, hogy valójában ők az üzemeltetők.

Első körben azt kérdeztük, mióta nem működik a lift, és mikorra várható, hogy fog. Erre a BKV azt válaszolta:

A megkeresésben jelzett lift 2020. június 20-án reggel lett kivonva a forgalomból, aminek oka az ajtó műszaki meghibásodása. Szerződött partnerünktől a hiba javítást azonnal megrendeltük, azonban a javításhoz szükséges alkatrész szállítására várni kell. A hiba javítása, és a lift újbóli forgalomba helyezése augusztus elején várható.

Mire megjött a válasz, kicsit utánakeresve azt találtuk, ez a lift az utóbbi két évben többször is előkerült a Járókelő oldalon úgy, mint ami valamiért nem működik. Idén korábban, márciusban is így volt, de 2019 májusában sem működött.

Ezért újabb kérdést küldtünk a BKV-nak, miért van ezzel a lifttel folyamatosan probléma.

"Tájékoztatjuk, hogy 2019. májusában beázás miatt, 2020. márciusában ajtóhiba miatt nem üzemelt"

- írta a BKV, és hozzátették, hogy mindig a lehető leghamarabb megoldották a problémát, illetve azt is, hogy:

"A probléma nem folyamatos, más jellegűek a meghibásodások – sajnálatos módon vandalizmus is – melyek miatt a felvonó leállítása szükséges az aktuális hiba elhárításáig"

A Széll Kálmán térrel egyébként már korábban is voltak húsbavágó problémák: két évvel ezelőtt például hosszú hetekig nem működött a metróállomás épületének egyik fotocellás ajtaja, de előtte egy jó ideig a tér felújításakor kihelyezett óra is össze-vissza járt.