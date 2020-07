50 helyett 107 km/órás órás sebességgel hajtott egy autós Békéscsabán

A megengedett sebesség több mint a kétszeresével hajtott egy autós július 30-án, délelőtt, Békéscsabán, a Körte soron. A lakott területen megengedett 50 helyett 107 km/órával ment. Nem ő volt az egyetlen, mert ugyanezen a helyen további 18 gyorshajtót mértek be két és fél óra alatt a rendőrség sebességmérő műszerei, olvasható a Police.hu-n.

A közleményben kitérnek arra is, hogy a sebességtúllépés nagy kockázatot jelent a közlekedésben, a gyorshajtás a három legfőbb baleseti ok között van. Azok, akik túllépik a megengedett sebességet, magukat, utasaikat és közlekedő partnereiket is veszélybe sodorják. A rendőrség rendszeresen végez közúti ellenőrzéseket azért, hogy a szabálytalankodókat kiszűrje a forgalomból, de balesetek, tragédiák megelőzéséért legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek.