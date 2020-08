Szakítás utáni pénzvita miatt robbanhatott ki a halálos érdi tömegverekedés

Új videók kerültek elő a csütörtök esti érdi tömegverekedés körülményeiről, amely után 12 embert vettek őrizetbe – írja az RTL Klub.

Az RTL úgy tudja, hogy egy pár szakítása miatt törhetett ki a balhé: az enyingi feleség elszökött érdi férjétől, ezért az érdi család visszakövetelte az esküvő árát. A csatorna információi szerint a rendőrök még további legalább tíz embert keresnek, akik szintén részt vehettek a verekedésben.

A videókból kiderül, hogy nem hirtelen felindulásból csapott össze a két csoport: az első videórészletben az érdi család tagjai üzenik egy élő Facebook-videóban, hogy "most emberkedjetek, hadd nézzük, hogy kik vagytok, ne csak a szád járjon, gyertek, most már itt vagyunk". Erre válaszul az enyingi család tagjai már az autóból küldtek válaszvideót, hogy úton vannak. A további videókat már az összecsapás helyszínéül szolgált benzinkút biztonsági kamerái készítették. Ezeken látszik, ahogy egy megérkező autó elüt egymás után két embert, majd a már ismert felvételek következnek arról, ahogy késsel, vascsővel, botokkal és kövekkel esett egymásnak a két társaság, egy gázriasztófegyverből pedig több lövést is leadtak.

A tömegverekedésben egy 50 éves férfit késsel szívtájékon szúrtak, ő meghalt, további 12-en pedig kórházba kerültek.

A tárgyalás alatt több tucatnyian gyűltek össze a bíróság bejáratánál, ezért a rendőrség csapatszállító autókkal zárta le a szomszédos utcát, nehogy újabb összetűzés robbanjon ki. A bíróság végül egy hónapra elrendelte a 12 férfi letartóztatását, hogy nehogy újabb verekedésbe keveredjenek, illetve hogy ne hátráltassák a nyomozást. A vádlottak közül többen büntetett előéletűek.