33 új fertőzött van itthon, egy idős beteg meghalt

Szerdára harminchárommal emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon, elhunyt egy idős krónikus beteg, olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. A 65 éves férfi COPD-ben, krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedett.

Az aktív fertőzöttek száma: 534

Kórházban ápoltak száma: 74

Lélegeztetőgépen tartott betegek száma: 8

Az elhunytak száma: 600

Eddigi összes igazolt fertőzött: 4597

Gyógyultak száma: 3463

Utoljára több mint két hónapja, május 22-én volt ilyen sok (37) új fertőzött.

Az elmúlt hetekben az újonnan igazolt esetek száma jellemzően 10 körül mozgott. Az új fertőzöttek számát több helyi, csoportos fertőzés emelhette meg. Pápán és környékén keddről szerdára például 9-ről 17-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Nemrég Győr-Moson-Sopron megyében fertőződtek meg sokan egy családi rendezvényen.

Az aktív fertőzöttek 35 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 44 százaléka budapesti. A járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az általános szabályok változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben, a tömegközlekedésben, és továbbra sem tartható 500-nál több résztvevővel zenés, táncos rendezvény.

Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsák, és a további szigorítások elkerülhetők legyenek. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzuk a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk. Péntektől a koronavírus-fertőzés miatt zöldből sárga besorolásúnak számít Spanyolország is.

A beutazási korlátozások bevezetése óta a hatósági házi karanténban lévők száma emelkedett, jelenleg 7227 embernél van érvényben. Az operatív törzs a hatósági házi karantén betartásának fokozott ellenőrzésére kérte fel a rendőrséget. Ha valaki az országba visszatérve mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól, akkor azt negatív PCR-teszt esetén teheti meg, amelyet a saját költségén kell elvégeztetnie.

A koronavírus-járvány magyarországi alakulását az alábbi grafikonon követheti nyomon: