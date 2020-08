Szijjártó kirúgással fenyegette azokat a külügyi dolgozókat, akik otthonról akartak dolgozni

– értékelte a járványhelyzet alatti minisztériumi munkát a 444.hu által végignézett keddi nagyköveti értekezleten Szijjártó Péter, akiről nemrég derült ki, hogy tulajdonképpen maga is dolgozott home office-ban, már ha annak lehet venni azt, hogy egy Szíjj László, NER-közeli milliárdos tulajdonában lévő, az Adrián ringatózó 7 milliárd forintos luxusjachtról egyeztetett a belarusz helyzetről.

Azaz a külügyminiszter lényegében kirúgással fenyegette meg azokat, akik a járványra való tekintettel otthonról akarták volna végezni munkájukat.

Senkit sem küldtünk home office-ba, a főosztályvezetők és a helyettes államtitkárok jó helyzetfelismeréssel azt gondolták, hogy mindenkinek a munkájára szükség van nehéz időszakban is és a helyszínen is.(...) Külpolitikát csinálni felelősség, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozni különleges felelősség, amely nem csak a jó időkben, hanem a rossz időkben is feladatokat jelent. És aki ezt nem vállalja, annak nyitva állnak az épület ajtói, természetesen a kifele irányban is.