Szabadtéri sportközponttal vonzzák a Ligetbe a sulikat

Park a parkban

A google maps még nem tudja belőni hol van, ezért fotós kollégánkkal kicsit bolyongtunk a Nagydomb körül, majd az impozáns, óriási játszótér mögött felsejlettek az építmények. Siettünk is megnézni.

A Városliget ezen része - jó én még emlékszem 20 évvel ezelőtti kinézetére is - egy sűrű fás, bozótos szakasza volt a parknak, simán naphosszat lehetett háborítatlanul ott héderelni. A ligetkör, éppen csak érintette ezt a sokak által kedvelt csücsköt, mondjuk itt lehetett bevárni futás közben a többieket, elbliccelni egy kört akár, vagy évekkel később az Ajtósi Dürer úti benzinkúton vásárolt söröket egy PECSA koncert előtt dugiban meginni.

Mára ebből nem maradt semmi. Két évig meg el is volt kerítve ez a rész. Most a tereprendezést látva enyhült zöld szívem fájdalma, egészen ízléses nagy alapterületű füvesített, parkosított, összekötő felületekkel csinosították a plein air sportközpontot. A nyitotta kapuit cseppet sem túlzás, ugyanis több egymástól különálló létesítményt adtak át, műfüves focipálya ledes kijelzővel, kosárpálya, multifunkciós sportpálya amelyeket QR kódos belépéssel lehet használatba venni.

11 Galéria: Liget Budapest Fotó: Trenka Attila / Index

Ezenfelül is még számos kültéri eszköz van szétszórva a sok száz négyzetméteres területen ahhoz, hogy zavartalanul testépítsen egymás mellett akár két osztály is. Kondipark, terepügyeségi és mászófal, pingpong asztalok, a magyar találmányú teqball pálya, sakkasztalok. Ottjártamkor még egy alléval elválasztott több száz négyzetméteres rész éppen készül, az eszközöket festették, szerelték, tehát a jelenlegi felület még ezzel bővül. Illetve már elkészült a Liget körüli futó pálya egy szakasza, amely éppen súrolja a Sportcentrumot, megelőlegezem, hogy a mára már az élvezhetetlenségig túlzsúfolt Margitszigeti futópályának méltó konkurenciájává növi ki magát.

A high-tech és urbán zöld találkozása

Ami meglepett, az egy kütyü, a skate-pool vagy pumptrack pálya mellett... Nem is tudom, hogy ennek a pumptrack kifejezésnek létezik-e már magyarosított megfelelője, talán a göriárok lehetne az. De a ketyere, na az. Mit nem adnék ha ez a szobámban lehetne, ha egyáltalán lenne háztartási verziója, nagyot menne. Az eddig soha nem látott cucc neve: Playnetic . Nemes egyszerűséggel egy interface-re ráteszed a telefonod és az szólal meg, egészen kiváló hangminőségben és hangerővel, amit csak akarsz. Elég ha bármely zenei appot elindítod, nem kell hozzá bluetooth, wifi, semmi, elképesztően pofás technológia. Azonnal népszerű lett a hepehupás rollerpályán guruló kamaszok körében, amint fotósunk benyomta a LImp Bizkitet. Ja és a két sportpálya kivételével minden ingyenesen használható. A műfüves pálya lelátót is kapott, digitális kijelzőn meg hazai/vendég felirattal követhetik az eredményt a játékosok, nézők egyaránt. Arra nem jöttem rá, hogy ki hogyan vezérli. A Teleki gimi tornatanára annyira el volt foglalva tanítványai játékával, hogy ügyet sem vetett ránk. Mindezeket körülöleli a frissen ültetett füvesterep és cserjék, mini fák, 5 év múlva gondolom nagyobb árnyékban lehet majd sportolni.

11 Galéria: Liget Budapest Fotó: Trenka Attila / Index

Kiszolgáló egységek és felszerelések

Egyből szembeötlik a park közepén az ultramodern design-al épített épületsziget. Olyan mint anno a Móriczon a gomba, modern változatban. Ezek a női, férfi akadálymentesített öltözők, mosdók. Erről ennyit is. Az ivókutakról, illetve a világításról meg a kerékpár tárolókról érdemes szót ejteni. Az ivókutak esetében, három van a terepen, mindegyikhez illesztettek ebitatót is, ez nagyon szerethető gesztus a tervezőtől a ligetben kisállatot sétáltatók számára. A világítás - egyébként mindkét pálya nocturne kivilágítást is kapott - mindenhol napkollektoros. illetve annyi a kerékpártároló, hogy a közeli Radnóti összes felsős tanulója tudna egyidőben kétkerekűt parkoltatni.

Mászókocka, mászófal

Ezt nem bírom nem kiemelni. Nem túl magas, nem túl hosszú, de a miénk. Nyilván értem a tervezőt, nem akarta, hogy ellenőrizetlenül a fellegekből potyogjanak le a gyerekek, de hát az én 185 centimmel nyújtott karral értem a tetejét. Ettől még nagyon élvezetes, lépcsőztünk is a fotóssal rajta. És vannak a climbing cube-ok (mászó kockák). Nos ennek megmászása jóval meghaladja tudásomat, bátorságomat is, ám azok akik eddig méregdrága termekben edzettek, áldani fogják a kivitelezőt, mint C3P3 az Alkotót.

11 Galéria: Liget Budapest Fotó: Trenka Attila / Index

Az üzemeltetők megkeresték a környék általános iskoláit, gimnáziumait felajánlva nekik a szabadtéri tornaóra lehetőségét. Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a tanintézmények tanárai örömest fogadták a meghívást, járvány idején éppen kapóra jött a sportcentrum nyitása. Egyelőre csak alig lézengett pár fiatal, akik még felfedezik, bejárják a parkot, viszont a Szent István gimnázium diákjait és a Radnótisokat szemmel láthatóan a tanárok nehezen tudták leszedni a szerről.

A tanintézmények hétköznap 8-14 óráig ingyenesen használhatják a pályákat, mindenki más, előzetes e-mailes foglalással csak ezután. Az üzemeltetésről, bérlésről Itt olvashatnak.

(Borítókép: Trenka Attila / Index)