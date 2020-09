Bíróságra vihetik az ügyüket a feloszlatott Pest megyei szocialisták

Hétfőn a Hír TV számolt be róla először, hogy az MSZP Országos Etikai és Egyeztető Bizottsága úgy döntött, feloszlatja a párt Pest megyei szervezetét, amelynek elnöke, Fekete Zoltán párttársaitól értesült a hírről. A feloszlatást Molnár Zsolt pártigazgató kezdeményezte, az etikai bizottság pedig azt állapította meg, hogy olyan szabálytalanságok történtek az alapszervezetek tisztújításai során, amelyek miatt az egész megyét át kell szervezni. A döntés értelmében így Pest megye nem delegálhat kongresszusi képviselőket a párt szeptember 19-i tisztújítására, ahol új vezetőket választanak majd a küldöttek.

A párt belső életére rálátó forrásunk viszont politikai bosszút emleget, az ügy hátterében ugyanis szerinte az állhat, hogy a Pest megyei szocialisták nyíltan beálltak Mesterházy Attila mögé, aki Tóth Bertalan jelenlegi elnök egyik kihívójaként indul a tisztújításon. A körülbelül 320 fős kongresszuson belül Budapest után Pest megye képviseli ugyanis a legnagyobb erőt, a delegáltak közel 10 százalékát adja. Vagyis adta korábban, őket a két hét múlva tartandó vezetőválasztástól most eltiltották.

„Bolsevik tempó, kisgazdásodás”

A szocialista párton belül is komoly feszültségeket váltott ki a döntés. Még a Tóth Bertalant támogatók közül is vannak, akik úgy gondolják, hogy ezek a döntések ártanak az egész MSZP-nek, és megkérdőjelezik a megválasztott vezetők legitimitását. A probléma nemcsak politikai szinten jelentkezhet, hanem jogi következményei is lehetnek. Lapunk úgy tudja, a feloszlatott megyei szervezetek ugyanis bíróságra vinnék az ügyüket, ami akár az egész tisztújítást zárójelbe teheti.

Bolsevik tempó zajlik nálunk, a kisgazdásodás útjára léptünk

– kommentálta az eseményeket egy szocialista politikus az Indexnek.

Az ilyen belső balhék tényleg nem tesznek jót az 5-10 százalék körüli (közvélemény-kutató intézettől függően változó) támogatottságú MSZP-nek. A párt a megújulás érdekében társelnöki rendszert vezetett be, az LMP-hez és a Párbeszédhez hasonló módon a jövőben egy férfi és egy nő vezetné a pártot, hogy mindkét nem reprezentálhassa magát a politikai döntéshozatalban. A férfi társelnöki posztért Tóth Bertalan jelenlegi és Mesterházy Attila volt elnök is indul, de a tisztújításba benevezetett Őri László is, aki a III. kerületben dolgozik önkormányzati képviselőként a párt színeiben. A női társelnöki posztra egyedül Kunhalmi Ágnes jelentkezett be eddig. Úgy tudjuk, mások nem aspirálnak a pozícióért, bár jelentkezni még van lehetőség pár napig.

Az MSZP jelenlegi elnökének lejt a pálya, Kunhalmi Ágnes is vele tandemben kampányol a helyi szervezeteknél országszerte. Mesterházy Attila esélyei sem rosszak, de az etikai bizottság döntése miatt egy jelentős támogatói csoportot kapásból elveszített. A párt fontosabb posztjait elfoglalók többsége is Tóth Bertalannal van, Molnár Zsolt pártigazgató, budapesti elnök mellett Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese, aki egyben az etikai bizottság elnöke is, mind őt támogatják.