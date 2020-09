Összefognak a rendezvényszervezők

Ha van a pandémiának igazi vesztese, az a rendezvényszakma. A HORECA (hotel-restaurant-catering) tavasszal jelentős bevételkiesést könyvelt el, de talpra tudott állni, a nyár alatt szinte mindenhol hozták az előirányzott számokat. Nem így a rendezvényszervezők, akik egymást támogatva keresnek kiutat.

A szakma májusban még úgy gondolta, hogy a céges konferenciák, összejövetelek a legjobb esetben is csak ősszel éledezhetnek, feltehetően inkább kisebb, regionális eseményekkel. A jóslat nem vált be, a „második hullám” ezt is elsöpörte.

A sokkszerű leállás után mégiscsak volt egy visszatérés. A vendéglátás, a szállodaipar és a légitársaságok is megkapaszkodtak a nyári hullámban, a rendezvényszervezők viszont gyakorlatilag megrendelésstopot kaptak, a 2020-as évet nagyjából minden cég törölte az eseménynaptárából.

Így tavasszal a rendezvényszervezők megkeresték a Magyar Turisztikai Ügynökséget, és együtt rakták le annak a kezdeményezésnek az alapjait, amelyhez az indulása óta eltelt időben több mint 150 magyar és nemzetközi vállalkozás csatlakozott. Aztán ebből az lett, hogy a világvárosok gyakorlatában általánosan elterjedt „convention bureau”-k mintájára szervezte újjá a kongresszusi iroda működését a Magyar Turisztikai Ügynökség, együttműködésben a Magyar Turisztikai Szövetséggel.

A fontosabb szakmai szervezetek ezért a Budapest Convention Bureau és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ támogatásával szeptember 10-én »Power of Live Events« elnevezéssel programsorozatot tartanak és kampányt indítanak, hogy megmutassák: a szakma felkészült és képes akár 500 résztvevőnél nagyobb üzleti rendezvényeket is biztonságosan, a járványügyi szabályoknak megfelelően lebonyolítani.

A közleményben hivatkoznak a Budapest Convention Bureau 2019-es felmérésének adataira, amely szerint tavaly 1867 nemzetközi konferenciát rendeztek Magyarországon, a nemzetközi résztvevők száma csaknem 45 százalékkal, 321 124-re nőtt.