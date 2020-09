Lapunk a most bevezetendő szigorításokról kérdezte a BKK-t. Ki fogja végrehajtani a Fővárosi Operatív Törzs rendelkezéseit? Miként bizonyítják utólag, hogy valaki maszk nélkül utazott? Mi lesz a hajléktalanokkal? Íme, a hivatalos válaszok.

Mikortól és kik bírságolnak?

A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának munkatársaival megerősített ellenőri csapat 2020. szeptember 10-étől, azaz csütörtöktől pótdíjazza azokat az utasokat, akik nem tartják be a kötelező maszkviselésről szóló szabályokat.

Miért nincs felkészülési időszak?

Mert a közösségi közlekedési járatokon 2020. április 27-e óta, azaz több mint négy hónapja kötelező a maszk, vagy annak hiányában sál, esetleg kendő viselése, azaz az utasok már régóta ismerik a szabályokat. Ezekre a szabályokra egyébként minden rendelkezésünkre álló eszközzel felhívjuk a figyelmet most is, és az elmúlt hónapokban is: a járművek külső és belső felületén lévő plakátokkal, a járműveken és a metróállomásokon hangos tájékoztatással, a közterületi FUTÁR-kijelzőkön, az ügyfélközpontok bejáratán olvasható felhívásokkal, a közösségi médiában számtalan bejegyzéssel, PR-kampányokkal, több televízió- és rádiócsatornán.

Helyszíni vagy csekken is befizethető bírság lesz, mint a pótdíjfizetés bliccelésért?

A „rendes” pótdíjazási folyamat keretében pótdíjazzák a szabályokat be nem tartó utasokat. A BKK üzletszabályzatában foglaltak értelmében a pótdíj összege a helyszínen, vagy a BKK ügyfélközpontjaiban a pótdíjazást követő 2 napon belül kiegyenlítve 8000 forint, csekken befizetve 16 000 forint.

Hogyan fogják bizonyítani a maszk hiányát vagy szabálytalan viselését? Mit jelent a szabálytalan viselés? Mi van akkor, ha csak a járaton teszi fel az arcfedőt?

A maszkviselési kötelezettségről szóló hatályos jogszabályok szerint a maszkot (vagy sálat, kendőt) úgy kell viselni, hogy az az orrot és a szájat is eltakarja. Az előírások szerint nemcsak utazás közben, de a megállóhelyeken is csak maszkban lehet tartózkodni. Tekintve, hogy a BKK célja nem a pótdíjazás, hanem a járvány terjedésének megelőzése, lassítása, az ellenőrök először felhívják a figyelmet a jogkövető magatartásra, szankciót pedig csak azokkal szemben alkalmaznak, akik ezután sem működnek együtt.

Hova megy a bírságokból befolyt pénz?

A pótdíjazás teljes folyamata nem tesz különbséget aközött, hogy az illetőt szabálykerülő magatartása miatt pótdíjazzák, vagy azért, mert érvényes jegy, illetve bérlet nélkül utazott.

Mi lesz a hajléktalanokkal?

Kollégáink azt ellenőrzik, hogy az utasok betartják-e az utazási feltételeket, és pótdíjazzák azt, aki érvényes jegy, bérlet nélkül, és/vagy maszk nélkül utazik. Halmazati büntetésre nem kell számítani, egy darab pótdíjösszeget szabnak ki „kettős szabályszegés” esetén is.

Osztanak majd még maszkokat, mint tavasszal? Ha igen, azt ki finanszírozza és miből?

A BKK nem tervez újabb maszkosztást. Tavasszal, a szabály bevezetésekor mintegy 80 ezer maszkot osztottunk ki Budapesten. Ekkor még nehézkesebb volt a maszkok beszerzése itthon, azóta azonban számtalan helyen lehetséges védőeszközöket vásárolni. Ráadásul, ahogy írtuk is, a maszkviselési kötelezettség nem új intézkedés, hiszen az április 27-e óta érvényben van.

(Borítókép: Máthé Zoltán / MTI)