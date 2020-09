Az osztrák határon is szükség van az enyhítésre

Lassan megszokjuk, hogy minden nap más lezárt vagy frissiben újranyitott határon megjelennek kormányzati politikusok azt hangoztatva, hogy a kabinet figyelembe veszi a határmenti településen élők véleményét. Ennek a kijelentésnek most különös pikantériát kölcsönöz, hogy a polgári hírszerzésért felelős államtitkár társaságában hangzott el. Ráadásul Vargha Tamás most Pornóapátiban beszélt, abban az osztrák határmenti városkában, ahol azelőtt nemhogy a határok nem voltak átjárhatók, de az övezetbe való belépéshez is külön engedélyre volt szükség.

Azóta persze nagyot változott a világ, csak épp a mostani határlezárás kezd egy kicsit hasonlítani a műszaki határzár bontása előtti időkre. A kormány részéről mindenesetre ismét hitet tettek amellett, hogy a határ mentén élők és a szomszédos országokba dolgozni járók érdekeit is figyelembe veszik. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára ezt számadatokkal is illusztrálta.

Fontos kormányzati eszköz az utazási korlátozás, amit szeptember elsejével vezettek be; akkor 29 határátkelőhely nyitva tartását jelezték az uniónak, azóta pedig a schengeni térségen belül újabb 21 határállomáson lehet átjutni, a többi határon pedig 37 átkelőhely van nyitva.

Mert Budapesten is egyre inkább felismerik: nem mindegy, hogy a külföldön munkát vállaló és oda naponta ingázó emberek milyen kerülővel tudnak átkelni a határon. Vargha Tamás ennek szellemében beszélt arról, a vírus elleni hatékony és felelős védekezés mellett a gazdaság működőképességét is fenn kell tartani.

A külügyi tárca javaslatára a múlt héten úgy döntött a kormány, hogy üzleti és gazdasági célú utazások a 30 kilométeres körzeten túl is engedélyezettek, abban az esetben, ha a határátkelőhelyen az érintettek bemutatják a szükséges igazolást. Ezzel az igazolással a magyar és a külföldi állampolgárokat is átengedik korlátozás nélkül, ez azt jelenti, hogy szabadon végezhetik a munkájukat, nem kell tesztet felmutatni.

Hende Csaba, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, a környékbeliek petíciót juttattak el hozzá, amelyben kérik a kormányzatot, hogy a Pornóapáti és Beled közötti határátkelőhely is nyíljon meg, hasonlóan ahhoz, ahogy – javaslatukra - a Szentpéterfa és Monyorókerék közötti határátkelőhely esetében is történt.

Egyértelmű, hogy a Pornóapáti és Beled közötti határátkelőhelyet is meg kell nyitni, ellenkező esetben akik most Szentpéterfa felé kerülnek, több tíz kilométeres kitérőre kényszerülnek.

Hende Csaba átadta a petíciót Kontrát Károlynak, a kérésről pedig a kormány felhatalmazásával Pintér Sándor belügyminiszter dönt. Egy másik fideszes honatya, a zalaegerszegi Vígh László pedig köszönetét fejezte ki, hogy Rédics mellett két idősávban Nemesnépnél is újra lehetővé tették a határátlépést.