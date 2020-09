Karácsony Gergely: A XV. kerület vesztese volt Tarlós István kilenc évének

Elkészült az M3-as autópálya fővárosi kivezetőjénél a zajvédő fal eddig hiányzó szakasza. Karácsony Gergely főpolgármester a zajvédő fal csütörtöki átadásán arról beszélt, hogy a XV. kerület az előző időszak vesztese volt.

A főváros új vezetésének tavaly ősszel sok adósságot kellett átvennie a korábbi főpolgármestertől. Talán én kimondhatom, hogy a XV. kerület vesztese volt Tarlós István kilenc évének: elég a mögöttem lévő zajvédő fal hiányára, a fel nem újított utakra, a borzalmas állapotban lévő – de most már felújítás alatt álló – Csömöri úti felüljáróra, illetve a megígért, majd lefújt újpalotai gyorsvillamosra gondolni

– jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette: az első projekttel készen vannak, és lesz még néhány közös ügyük a kerülettel. Azt az adósságot, amellyel a főváros vezetése tartozik a kerületieknek, szépen lassan vissza tudják törleszteni – fogalmazott. Karácsony Gergely kiemelte továbbá, hogy a zajvédő fal két szempontból is jelzésértékű beruházás:

egyrészt a zajvédelem a zöld várospolitika egy legfontosabb eleme,

másrészt az autópályák zsúfoltsága jelzi a növekvő agglomerációs forgalmat, ami miatt egyre többen érzik zavarónak a városi zajt, és ezért még többen szeretnének kiköltözni a fővárosból.

Utóbbi folyamatot meg kell fordítani Karácsony Gergely szerint, vagyis meg kell akadályozni Budapest „kiürülését”. Cserdiné Németh Angéla XV. kerületi polgármester arra emlékeztetett, hogy a kerület hiába adta át a zajvédő fal elkészült terveit már 2015-ben a Fővárosi Önkormányzatnak, évekig csak az akták tologatása folyt. A kivitelezés befejezésére a Főpolgármesteri Hivatal először 2018. december 31-ét, majd számos más, 2019-es, később 2020-as, sőt 2021-es dátumot adott meg. Tényleges előrelépés és valódi fordulat csak a tavalyi őszi önkormányzati választások után történt. „A hivatalba lépő új fővárosi vezetéssel partnerségben bebizonyíthattuk a XV. kerületieknek és a budapestieknek, hogy képesek vagyunk a közösség, a főváros és a kerület érdekében tenni” – fogalmazott Cserdiné Németh Angéla.

Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes elmondta, már múlt novemberben elkezdődött a munka annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban elkészüljön a zajvédő fal. Ez is jelzi, hogy 2019 októbere óta zöld szemléletű városvezetés van Budapesten. Ez arról szól, hogy hogyan védjük az embereket például az olyan terheléstől, amelyet egy autópálya jelent a környékén lakóknak, hiszen a környezet védelme mellett az emberek védelme is fontos. A zajszennyezés ugyanis az egészséget is veszélyezteti – tette hozzá.

Hajdu László, a körzet egyéni országgyűlési képviselője, a kerület volt polgármestere arról beszélt, hogy majdnem negyven éve adták át az M3-as autópályát, és ezt követően harminc évet kellett várni, hogy megépüljön a zajvédő fal egyik része.

Fővárosi forrásból valósult meg

Az M3-as melletti zajvédő fal hiányzó, 1160 méteres szakaszát az autópálya XV. kerületi szakaszán, a Wesselényi utca és a Szentmihályi út között építették meg. A közbeszerzési eljáráson nyertes – a zajvédő falak építésében megfelelő tapasztalattal rendelkező – pont 8 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az idén január közepén vette át a területet, és augusztus végéig tartottak a munkálatok. A projekt része a passzív zajvédelem megteremtése is, így az út melletti házak ablakcseréit is elvégzik, ennek határideje október vége. A teljes fejlesztés fővárosi forrásból valósult meg és közel 360 millió forintba került.