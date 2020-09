Egyre több támadásnak vannak kitéve az egészségügyi dolgozók

Míg a járvány első hulláma alatt felfoghatatlan támogatást kaptunk a magyar társadalomtól, most a második hullám elején agresszióval és méltatlan kritikákkal, számonkérésekkel találkozunk – olvasható a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Facebook-oldalán megjelent bejegyzésben.

Az intézmény arról is beszámol, hogy egy agresszíven fellépő édesapa ellen rendőrségi feljelentést is kellett tenniük. A bent fekvő gyermek apukája nem állt meg a járvány megfékezése céljából felállított szűrési ponton. Nem érdekelte, hogy látogatási tilalom van, félrelökte a biztonsági őrt, és berohant az épületbe. A Gyermekszív Központ második emeletén érte utol a biztonsági őr, aki felszólította, hogy vesse alá magát a kötelező szűrésnek és vegye fel az ingyenesen biztosított szájmaszkot. A férfi erre sem volt hajlandó, ráadásul meg is ütötte a szolgálatot teljesítő munkatársat.

Az elmúlt napokban nem ez volt az egyetlen fájó történés, több kritika ért minket a járványügyi helyzet miatt bevezetett eljárásrendjeinkért. Higgyétek el, minden intézkedésünk a nálunk gyógyulók és gyógyítók érdekét védik. Az emberi életnél nincs fontosabb, a járvány második hulláma minket sem kerül el, a szív-és érrendszeri megbetegedéssel küzdők pedig a legveszélyeztetettebbek. Mi szívvel dolgozunk!

– fogalmazott az intézmény, és együttérzést és megértést kértek a hozzájuk fordulóktól: