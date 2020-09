Családi veszekedésnek indult, TEK-rajtaütés lett a vége

A Monori Rendőrkapitányság felkérésére a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei ébresztették azt a 46 éves pilisi férfit, aki szomszédainak szánt fenyegető szavait fegyverrel nyomatékosította, miután rokonságával alaposan helybenhagyta volt vejét – olvasható a Police.hu oldalon.

A rendőrségi akciót egy családi perpatvar alapozta meg, amely szeptember 6-án fajult el. A később összevert 29 éves férfi Újszászról érkezett 26 éves volt feleségéhez közös gyermekeik miatt. A korábbi pár csúnyán összevesztett, a perpatvarba beszálltak a nő hozzátartozói, élükön a hölgy apjával. Egészen dulakodásig fajult a helyzet, ami a ház után az utcán folytatódott. Kapa, bot, sőt kisszék is előkerült a családi verekedésben.

A 29 éves férfi végül elmenekült, ám korábbi kedvese családja nem érezte lezártnak az ügyet, és autóba pattantak, illetve felfegyverkezve utánamentek, majd nem sokkal később vissza is tértek a házukhoz. A szomszédok is szem- és fültanúi voltak a verekedésnek, majd miután hiába kérték, hogy fejezzék be a trágárkodást és az üvöltözést, kihívták a rendőrséget.

A 26 éves anyuka 46 éves apja időközben hazatért, majd a kocsiból kiszállva szidni kezdte a szomszédokat, és a „megdöglötök” felkiáltással megfenyegette őket, miközben fegyverrel hadonászott. A dühöngő férfit családtagjai beráncigálták az udvarukra, és igyekeztek megnyugtatni.

A megvert 29 éves férfi másnap, szeptember 7-én kórházi ellátásra jelentkezett. A vizsgálatok megállapították, hogy egyik ujja eltört, a tarkóján pedig vérömleny keletkezett.

A monori rendőrök nem tudhatták, hogy milyen fegyvere van a 46 éves fenyegetőző férfinek, így a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködését kérték az elfogáshoz. Az akciót szeptember 22-én hajnalban hajtották végre, több embert, köztük a 46 éves férfit és 17 éves fiát is előállították, az akcióban egy gáz- és riasztófegyvert is lefoglaltak.