Nincs gáz, marad a gáz Iványiéknál

A Dankó utcában hetekig attól rettegtek, hogy a több milliós közüzemi tartozás miatt elzárják a közüzemi szolgáltatástól a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) otthonaiban. Mint azt az Index is megírta, ellenzéki parlamenti képviselők is felszólaltak Iványiék érdekében, felróva a kormánynak, hogy egy állami támogatás nélkül maradt, civil adományokból fenntartó közösséget ne lehetetlenítsék el, ennél is jobban.



Hajléktalanszálló, kórház, óvoda és lelkészképző főiskola is üzemel az Iványi Gábor vezette Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) Dankó utcai bázisán, ahol a közművek munkatársai szeptemberben, legutóbb e hónap 18-án is megpróbálták elzárni a gázt.



Miután a felére csökkentették a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskoláinak állami támogatását, mélyszegénységben élő gyerekek sorsa került veszélybe mondta nagyinterjúban az Indexnek a lelkész.







Ma, az intézmény előtt tartott sajtótájékoztatón Iványi Gábor lelkész bejelentette, hogy a Nemzeti Közművek munkatársai biztosították őt, hogy áprilisig nem lesz lekapcsolva egyetlen közüzemi szolgáltatás sem.

A MET patronolása alá tartozó otthonok felhalmoztak majdnem 60 millió közüzemi tartozást, ők azzal „védekeznek”, hogy 2011-től, amióta elestek az állami támogatástó, az állam minimum hatmilliárd forint támogatással tartozik a Testvérközösségnek. Iványi Gábor hálálkodva jelentette be, hogy 15 millió forint magánadomány is érkezett, amit majd kizárólag a gázszámla befizetésére fordít a MET.





A lelkész bizakodó, mert rövid időn belül nagyon sokan adakoztak. Elmondása szerint az MSZP és a DK is szervezett gyűjtést, Momentumosoktól ígéretet kapott, mint ahogyan a Városházától is van egy ötmilliós ígérete. Megköszönte a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségnek is a hatszázezer forintos támogatást.



Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan társelnökök a Klubrádió műsorában bejelentették, hogy az MSZP kiáll Iványi Gábor és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség mellett és a párt Szolidaritási Alapjából támogatást is nyújt a szegényeket felkaroló karitatív missziónak.

(Borítókép: Iványi Gábor. Fotó: Trenka Attila / Index)