Sorra törli a magyar vírustagadók oldalait a Facebook

Gődény György, a koronavírussal kapcsolatban szkeptikus megnyilvánulásiról ismertté vált gyógyszerész saját közösségi oldalán tudatta olvasóival, hogy a Facebook mára eltüntette a Normális élethez ragaszkodók elnevezésű oldalt, ami százezres követőbázissal rendelkezett. Szerinte „a Nagy Testvér beavatkozott", a helyzetet pedig egy történelmi pillanathoz hasonlítja.

Ahogy 1934-ben Hitler leszámolt a legfőbb kritikusaival a hosszú kések éjszakáján, úgy tüntették el most a mi közösségünket is.

Megtervezett és szándékos támadásról ír, mivel az éjszaka folyamán több „vírusrealista" oldalt és közösséget is „likvidáltak". Szerinte ez azt jelenti, hogy a társaság tagjai jó úton járnak és jó ügyért harcolnak.

A kármentés jegyében arra kéri követőit, haladéktalanul szerveződjenek újra, és lépjenek be a lakóhelyük szerinti alcsoportba, amelyeknek elérhetőségét egy hosszú listában összegzi. A listában nem csak megyei bontásban találhatóak csoportok, Gődény György gondolt a az országon kívül élő követőkre is, így létrehozott egy Normális élet Európában és egy Normális élet a világban oldalt is, bár ezen utóbbiaknak jelenleg még csak két-két tagja van.

Lenkei Gábor oldala sem menekült meg a tisztogatás elől. Ő a tavaszi első hullám idején azzal a kiszólásával vágta ki sokaknál a biztosítékot, hogy belefeküdhetne akár egy kád koronavírusba is, akkor sem lenne semmi baja. A Facebook az Apaszív Egyesület vírusszkepiktus oldalát is törölte.