Bajnai Gordonnal erősítene a Momentum Mozgalom

A Momentum Mozgalom elnöke, Fekete-Győr András a Blikknek adott interjúban beszélt arról, hogy olyan szakembereket is el tudna pártjában képzelni, mint a korábbi miniszterelnök. Mint mondta, most már minden energiájukkal a 2022-es választásokra készülnek, ehhez pedig a legjobb szakemberek kellennek, így kerültek a látókörükbe „nagy öregek”, mint például Bajnai Gordon is. Fekete-Győr szerint a kiszemeltjeik, a „nagy öregek” leginkább a szakpolitikusaik felkészítésében fognak segíteni.

Kitért arra is, hogy mielőtt bárki pletykákba kezdene,

nem arról van szó, hogy egy választási győzelem esetén Bajnai például állami posztot kap cserébe. Mindössze szívesen segítenek az ellenzéknek.

A Blikk információi szerint tanácsadói minőségben segítheti az ellenzék munkáját még Bajnai mellett két egykori külügyminiszter, Jeszenszky Géza és Balázs Péter, az egykori jegybankelnök Bod Péter Ákos, ahogy Oszkó Péter egykori pénzügyminiszter neve is felmerült.