Okos közvilágítási rendszer épül Békéscsabán

A jövő május elejéig tartó Modern városok programban közel 6900 új lámpatestet és tíz térfigyelő kamerát szerelnek fel, 41 új wifi-pontot alakítanak ki, elhelyeznek kilenc digitális információs totemoszlopot, tizenegy környezeti (por, hőmérséklet, szén-dioxid, páratartalom és zajszint mérésére alkalmas) szenzort, továbbá a közlekedési és parkolási rendszer számára forgalommérésre is alkalmas szenzorokat telepítenek Békéscsabán csaknem 1,8 milliárd forintból. A városban 558 meglévő lámpatestet „okosítanak", és 119 új fénypont létesül. Békéscsaba belterületén szinte csak LED-es világítás lesz.

A megyeszékhelyen 1083 lámpatest közvetlenül a központból, 1051 pedig a helyszínről, de okostelefonról vagy tabletről, azaz emelőkosaras autó nélkül programozható lesz, és alkonykapcsolót is be tudnak építeni. Így a rendszer könnyebben, olcsóbban üzemeltethető, és a problémaelhárítás is gyorsabb lesz, a lámpatestek fogyasztása pedig a felére csökken.

Szarvas Péter polgármester közölte: a békési megyeszékhely komplex energetikai programjára 18 milliárd forintot szánnak, 12 milliárdra már aláírt támogatói okirat is van. A napelemparkot és villamosenergia-tárolót is magában foglaló okos hálózati rendszert két ütemben, 3,66 milliárd forintból építik ki. Tervezik, hogy nyolc-tíz elektromos autóbuszt szereznek be, és ehhez alternatív, napelemes töltési infrastruktúrát is kiépítenek.

Békéscsabán jelenleg 25 autóbusz látja el a közösségi közlekedést. Terveznek egy geotermikus kaszkádrendszert, amely több sportlétesítmény geotermikus fűtését tenné lehetővé, ám ennél a programelemnél még kormányzati döntésre várnak.

Békéscsabán a Modern városok program részeként 23 projektet koordinálnak. Hárommilliárd forintból Munkácsy-negyedet alakítanak ki. Év végére elkészülhet a napelemparkot és villamosenergia-tárolót is magában foglaló okos hálózati rendszer első üteme.

A Békéscsabai Röplabda Akadémia épülete már elkészült, a Wenckheim turisztikai túra- és kerékpárutak kialakítása elkezdődött, a CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése folyamatos. Az M44-es gyorsforgalmi út megépítése ugyancsak a Modern városok program része.