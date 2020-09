Ácsi! Bezárt az ácsi hivatal a járvány miatt

Október 9-ig szünetel a személyes ügyintézés az ácsi polgármesteri hivatalban, tájékoztatta a lakosságot a hivatal jegyzője. A Kemma.hu megosztotta a hivatal felhívását, valamint közölte, hogy a helyi általános iskolában is nyugtalanító a helyzet.

Dr. Fülesné Balogh Anita, a város jegyzője a város Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint a járvány miatt csak telefonon és elektronikusan lehet ügyeket intézni a hivatalban. Hozzátette, hogy október 12. után is csak előzetes időpont-egyeztetés után lehet majd személyesen felkeresni a hivatal munkatársait, a zárlat pedig két fogadóórát is érint. A Kemma.hu megyei portál a hírt azzal egészítette ki, hogy a helyi Gárdonyi Géza Általános Iskolában is felütötte fejét a vírus, az iskolaigazgató múlt héten jelentette be, hogy az iskola egyik pedagógusa koronavírusos lett. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szoros kontaktnak minősítette a 6., 7. és 8. évfolyamos tanulókat, akikre vélhetően tesztelés vár a napokban.