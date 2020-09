Megszűnhet a hálapénz és megduplázódhat az orvosok bére

A Magyar Orvosi Kamara egy betegbiztonságot garantáló, hálapénz-mentes egészségügy megteremtését tűzte zászlajára. Orbán Viktornak a Magyar Nemzetben megjelent Együtt újra sikerülni fog című írására reagálva levélben kérték a miniszterelnököt, hogy

a gyorséttermi dolgozókéval megegyező orvosi órabérek helyét kiszámítható és tisztességes bérezés vegye át.

A kamara 100-120 százalékos emelést tartana méltányosnak.

A hálapénz elfogadását viszont – és bizonyos összeg felett a hálapénz fizetését is – büntetőjogilag szankcionálni szeretnék. Úgy tudni, a mai kormányülésen Orbán Viktor napirendre kívánja vetetni a kérdést. Értesülések szerint a kabinet hajlik a kamara javaslatainak elfogadására.

Ha ez igaz, akkor az orvosok bére akár meg is duplázódhat, és ez vissza is fordíthatja az orvos-elvándorlást. Az intézkedés a jelenlegi helyzetben nagyban enyhíthetné a szakemberek túlterheltségét, és segítene az eredményes járvány elleni védekezésben is.