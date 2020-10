Jogerősen bő 800 milliót kell fizetnie az Eximbanknak

Öt év pereskedés után jogerősen is nyert Nobilis Kristóf cége a Döb-68 Zrt, az Eximbankkal szemben. A felek a Lánchíd Palota szerződésének érvényességét vitatták. Az Ítélőtábla szerint a szerződés érvényes, a bérleti díj pedig nem volt értékaránytalan.

Ez év januárjában a Kúria már megállapította, hogy a Lánchíd Palota szerződése nem ütközik jó erkölcsbe, a megismételt másodfokú eljárás a fennmaradó kereseti kérelmekről és a Döb-68 viszontkeresetéről döntött.

A mostani jogerős döntés szerint - ami bérleti díjból és késedelmi kamatból adódik - mintegy 800 millió forintot kell fizetnie az Eximbanknak, illetve több tízmilliós perköltséget is megítéltek a Nobilis Kristóf cégének.

Az ítélőtábla döntésével helyére került az is, hogy nem-fizetés miatt szűnt meg a szerződés, és az idő előtti felmondás miatt az Eximnek kötbért is kell majd fizetnie. Ez ugyanakkor a jelenlegi eljárás tárgyát nem képezte, arról külön perben születhet később döntés

- mondta lapunknak Mátrai Mihály jogász, Nobilis Kristóf ügyvédje.

Mátrai Mihály említette, hogy azzal, hogy az Exim 2017 júliusában a bérleti díjfizetést beszüntette, gyakorlatilag emelte a tétet, így most az elmaradt bérleti díjhoz még késedelmi kamat is adódik, amely mértéke a jegybanki alapkamat 8 százalékkal növelt összege.

A Lánchíd Palotát gyönyörűen felújított, eredeti állapotában adtuk át. Az Eximbank azt saját céljaira átalakította, például a hagyományos intarziás parkettát felszedte, helyébe silány minőségű padlószőnyeget húzott. Most, amikor az NBB-vel megegyeztünk, kérték, hogy lehet-e az ingatlant az eredeti állapotában megvásárolni, sajnálkozva adtuk tudomásukra, hogy a bérlők az ingatlant így adták vissza. Emiatt jóval áron alul lehetett csak értékesíteni

- mondta az Indexnek Nobilis Kristóf. Nyilván, hogy ezt a veszteséget is per útján fogjuk érvényesíteni - tette hozzá.

Az évek során többször próbáltunk megegyezni - emlegeti fel Nobilis Kristóf, a Lánchíd Palota bérbeadója. "A Kúria ítélete után is azt mondtuk, hogy számoljunk el a használat ellenértékével, lemondunk a kamatról és ki-ki megy a dolgára - de sajnos elzárkóztak ez elől.

Az Index kérdésére, hogy miért nem lehetett megállapodni, Nobilis Kristóf azt válaszolta, hogy máig nem érti:

szerintem a jogászok félrevezették a vezetőséget. Tudjuk, egy állami cég nem igazán rugalmas...

Az Exim előbb azt állította, hogy a bérleti díj feltűnően értékaránytalan, majd azt, hogy a szerződés jó erkölcsbe ütközik, amit, a Kúria elkaszált. Nobilis Kristóf az Indexnek azt válaszolta, hogy a hatezer forint négyzetméterenkénti bérleti díj, akkor sem volt magas, azóta is bánom, hogy nem euró alapú szerződést kötöttünk, mert azért az évek alatt, lássuk be, hogy csak a forint leértékelődéséből adódóan is vesztettünk rajta.

Öt vacak év után, minden fórumon meghurcoltak, az embernek feljelentettként kell járnia perekre, nem volt leányálom, most ezzel az ítélettel legalább az látszik, hogy Magyarországon van független és jól működő bíróság, kíváncsian várom, hogy az EXIM mit lép

- mondta az Indexnek Nobilis Kristóf.

Mátrai Mihály szerint, a jogerős döntés alapján, az Exim, köteles 15 napon belül kifizetni Nobilis Kristóf cégét, a Döb-68-at. Ha ez nem történik meg, jöhet a végrehajtás, aminek a költségei szintén több millió forintra rúgnak, kíváncsian várjuk, hogyan döntenek az Eximnél - mondta az Indexnek Mátrai Mihály, jogász.

Kérdésünkre, hogy az bank miként reagál a bírósági döntésre, az EXIM képviselője az Indexnek azt válaszolta, hogy az EXIM a Bíróság 2020. szeptember 30-i döntését - a korábbiakhoz hasonlóan - tudomásul veszi, egyúttal vizsgálja a további jogorvoslati lehetőségeket is. A jelen ítéletet megalapozó Kúriai végzés ellen az EXIM korábban alkotmányjogi panaszt nyújtott be, kérve a Kúria végzésének megsemmisítését, az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Nobilis Kristóf azon kijelentésére, hogy számtalanszor próbálkoztak a peren kívüli megegyezéssel, az EXIM sajtóosztály azt a választ küldte, hogy:

Az eljárás alatt zajlott, a peren kívüli megegyezésre irányuló tárgyalásokban az EXIM mindig együttműködő volt és a megegyezésre törekedett, de az egyezségi tárgyalás során az alperes az általa tett ajánlattól visszalépett.

(Borítókép: A Hotel Clark (b) és a Lánchíd Palota (j) épületei a Clark Ádám téren.

MTVA/Bizományosi: Róka László )