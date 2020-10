Momentumos–DK-s mozimutyi Újpesten

Az Újpesti tényfeltáró nevű Facebook-oldalon jelent meg egy bejegyzés, amely a tavaly ősszel felálló új városvezetéssel kapcsolatban hozott nyilvánosságra kínos információkat.

Ahogy arról idén május 26-án az Index is beszámolt, Déri Tibor, a Momentum újpesti polgármestere és Bedő Kata DK-s alpolgármester a Facebookon jelentette be, hogy a nyáron autósmozit indítanak, ahol öt hétvégén át ingyenes vetítésekkel várják a kerületi lakosokat:

❓AUTÓSMOZI ÚJPESTEN❓ ‼️IGEN‼️ 🧐Egy ideje azon törtük a fejünket, hogyan tehetnénk színesebbé Újpestet olyan... Közzétette: Déri Tibor – 2020. május 25., hétfő

A cégbírósági adatok szerint ugyanezen a napon, 2020. május 26-án jegyezték be a Wizarts Kreatív Kft-t, amit Greilich Attila Pál és Mátyás Dávid alapítottak. Az ajánlattételre egy héttel később került sor, majd június 5-én meg is állapodtak a frissen alakult céggel.

Az alvállalkozó vetít

Az autós vetítéseket azonban nem a Wizarts bonyolította le, hanem a Mozgó Mozi Kft., ami a Facebookon közzé is tette ennek hírét, de még a hivatalos szerződéskötés előtt, az ajánlattétel napján. A helyzet pikantériája, hogy a Mozgó Mozi Kft. korábban közvetlenül is dolgozott az újpesti önkormányzat intézményeinek. Az Index által megismert adatok szerint a cég 2015. május 26-án két filmet vetített saját technikával az Ady Endre Művelődési Házban összesen nettó 120 000 Ft-ért (azaz filmenként 60 000 Ft-ért), 2018-ban pedig az Újpesti Kulturális Központnak végzett hasonló szolgáltatást, ebben az esetben egy filmet vetített nettó 100 000 Ft-ért. A Wizarts tíz kültéri vetítésére összesen nettó 6,2 millió Ft-ot, előadásonként 620000 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. Az előadásokra öt héten át, egymást követő napokon, szombaton és vasárnap került sor, ami jelentősen csökkenthette a technika telepítési költségeit. Újpest a 6,2 milliós megbízási díj 80%-át már az első vetítés napján átutalta a megbízottnak.

Kitalálták, kiírták, megpályázták, megnyerték

Az Index kereste Déri Tibor polgármestert, aki Bedő Kata alpolgármesterhez irányította lapunkat.

Bedő lapunknak elmondta, hogy hónapok óta ment már az ötletelés arról, hogy a járványügyi intézkedések ellenére milyen kulturális programokat tudnak kínálni a kerületi lakosok számára, így jött az ötlet egy általa „kreatív csapatnak” nevezett társaságtól, hogy az önkormányzat autós mozit szervezhetne. A társaság nem dolgozott szerződéses jogviszonyban az önkormányzat mellett, de a kerület vezetése úgy gondolta, hogy az ötletgazdák számára lehetőséget biztosítanak, hogy megpályázzák a saját ötletük megvalósítását. A társaság annak érdekében, hogy pályázhasson, céget alapított.

Bedő azonban leszögezte, hogy már az indikatív ajánlattételek során kiderült, hogy valószínűleg ők fogják adni a legelőnyösebb ajánlatot. Rajtuk kívül két másik piaci szereplőtől is kértek be hasonló ajánlatot. Rákérdeztünk arra is, mi az oka annak, hogy ezek között nem szerepel a Mozgó Mozi Kft., akik korábban elláttak már hasonló tevékenységet.

Az almát a körtével nem lehet összehasonlítani

- hangzott el a válasz. A DK-s alpolgármester ugyanis elmondta, a cégektől nem csak a vetítést várták el, hanem a PR-tevékenységek megszervezését, a helyszín őrzését, biztosítását, mobil WC bérlést, vetítővászon bérlését. Ilyeneket Bedő állítása szerint a Mozgó Mozi Kft. korábban nem látott el, ez az oka annak is, hogy a korábbi megbízásokhoz képest drágábbra jött ki egy vetítés, ugyanis olyan többletköltségek merültek fel, amelyekre szerinte korábban nem volt szükség.

Arra a kérdésünkre, hogy nem tartja-e szerencsétlennek, hogy már az ajánlattétel napján az alvállalkozó tényként közölte, hogy ő biztosítja a vetítéshez szükséges technikát, úgy reagált:

Erre valóban nem tudok mit mondani.

(Borítókép: képernyőkép / Facebook)