Leszakította a villamos felsővezetéket egy fa Zuglóban

Olvasónk jelezte, hogy ma délben Zuglóban a Nagy Lajos király útján egy fa leszakadó ága zuhant az úttestre, ami a villamos felsővezetéket is leszakította.

Zuglói lakosként a szokásos sétájára indult, amikor ezt látta:

Körülbelül 10 méterre lehettem a fától, amikor egy hatalmas reccsenést hallottam, és nem akartam hinni a szememnek. A fa minden ok nélkül kettészakadt. Akkora rész szakadt le belőle, hogy nem csak az utat állta el, hanem a villamos felsővezetéket is leszakította. Hatalmas hanggal és fénnyel járt mindez. Azonnal elővettem a telefonomat, de az ijedségtől 1112-őt kezdtem el hívni a 112 helyett. A hibát korrigálva felvettem a kapcsolatot a hatóságokkal, ahol először a diszpécsernek, majd utána átirányítva a rendőrségnek és a tűzoltóságnak is elmondtam az eseményeket.