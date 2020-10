Az irdala.hu kampányfőnöke azt mondja, az elmúlt évek polgári kezdeményezései közül, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti régiók ügyében indított petíciója lehet a legsikeresebb, ha összegyűjtenek kétmillió támogatói aláírást. Index-interjú Pesty Lászlóval arról, hogy áll most az aláírásgyűjtés, illetve hogyan próbálják meg az utolsó egy hónapban is népszerűsíteni a kampányt.

A korábbi, május 7-i leadási határidőig – egy nagy véghajrát követően – több mint egymillióan támogatták a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését. A beterjesztők célja az, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kezdeményezők szerint ezen régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg.

Ehhez biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más uniós alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon

– olvasható a petícióhoz mellékelt leírásban.

Jogi értelemben a gyűjtés „első köre” nem volt sikeres, mivel a feltételek szerint legalább hét tagállamban kell meghatározott számú aláírást összegyűjteni, ez azonban nem teljesült. A kezdeményezés mégis új esélyt kapott, miután a koronavírus-járvány helyzetre való tekintettel az Európai Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és az Európai Tanács is jóváhagyta, hogy az európai polgári kezdeményezés támogatható legyen még 2020. november 7-ig. A számláló szerint Magyarországon kívül Szlovákiában és Romániában sikerült eddig összegyűjteni a minimálisan előírt aláírások mennyiségét. A határon túli magyarság szempontjából is meghatározó kezdeményezés mellett – pártszimpátiától függetlenül – korábban több politikus és közéleti szereplő is kiállt, illetve aláírásra buzdított.

November 7-ig még egy hónap van hátra, a számláló szerint továbbra is Magyarországon, Romániában és Szlovákiában sikerült teljesíteni a szükséges támogatói aláírások számát. Több országban azonban úgy tűnik, hogy állnak a számok. Mi lehet ennek az oka?

Az online kommunikációs marketing-folyamatoknak a sajátossága, hogy az utolsó időszakban realizálódnak az aláírások, de körülbelül két és fél hónapnyi munkát bele kell tolni. Aki nem hiszi, az nézze meg a tavaszi számokat. Nézze meg, hogy majdnem három hónapig dolgoztunk, és az utolsó öt napban keletkezett az aláírások nyolcvan százaléka, míg elértük a május 7-i szimbolikus győzelmet, az egymillió aláírás begyűjtését. Most ugyanazt modellezzük, amit tavasszal csináltunk, azért is nem vagyunk elkeseredve, nem őrlődünk kétségek között. Tavasszal sikerült, most is sikerülni fog.

Legalább hét országban kell összegyűjteni a szükséges aláírásokat, melyek a célországok?

Az elsődleges négy célországunk: Szlovénia, Horvátország, Svédország és Litvánia. Őket követi a kispadon, Spanyolország, majd a sereghajtók: Lengyelország és Olaszország.

Hogyan próbálják meg más országokban a kezdeményezést népszerűsíteni? Kikkel működnek együtt?

Az együttműködés legszélesebb skálája áll a rendelkezésünkre, a popsztároktól a politikusokig. Általában a támogatók mind valamilyen helyi kisebbséghez tartoznak. Hetekkel ezelőtt elindult a petíció Google-kampánya, hét országban, huszonkét nyelven kommunikálunk, és már a kezdeti tesztidőszakban is 504 különféle bannerrel jöttünk ki ezen országok online sajtójának a felületein. Kampányt indítottunk a közösségi médiában is: a Twitteren, az Instagramon, YouTube-on és a Facebookon. Ha a kedves olvasó, legyen baloldali vagy jobboldali, szimpatizál az európai kisebbségek ügyével, akkor írjon alá, és kezdje el a közösségi oldalaink felületein lájkolni, megosztani, kommentelni az ott lévő bejegyzéseket. Az első 5-6 ezer látogató fel tudná lendíteni a látogatottságot. Ez egy tízperces munka, szerintem mindenkinek belefér.

Korábban plusz egymillió aláírást és tíz ország támogatását tűzték ki célul. Ez reális lehet még?

Reális. Három ország már megvolt tavasszal, és most a maradék hétről beszélünk.

Ahhoz, hogy az emberek tudjanak egy ilyen kezdeményezésről, értesülniük is kell valahonnan róla. Mennyire partner ebben más országok sajtója?

Nemrég adtam interjút a Die Weltnek. Általában érdeklődő a külföldi sajtó. Az offline médiájuk nagyon nehezen megközelíthető több ezer kilométer távolságból, az online sajtóval könnyebb együttműködni.

A májusi leadási határidő előtt hatalmas véghajrá volt, politikusok és közéleti szereplők népszerűsítették a kezdeményezést. Egy ismét jól sikerülő véghajrához hogyan lehet még mozgósítani?

A tavaszi szisztéma érvényesül itt is. A jó értelemben vett celebritások, politikusok, popsztárok és színészek, akik jelentős közösségi média támogatással rendelkeznek, csatlakozzanak, nyilatkozzanak, fotózkodjanak és osszák meg az üzeneteinket.

Mi történik akkor, ha nem sikerül a szükséges aláírásokat összegyűjteni a hét országban? Van következő lépés vagy lehetőség a kezdeményezést másképpen az uniós politika fókuszába helyezni?

Ezt a kérdést a politikusoknak kéne feltenni, én marketing kommunikációs szakember vagyok, és a kollégáim is a marketinghez értenek. Két eset lehetséges. Sikerül a dolog, elvégeztük a munkát, siker van. A másik verzió, hogy sikerül dolog, akkor is elvégeztük a munkát, és szintén siker van. Azzal, hogy nem sikerül, senki sem kalkulál.

Ha minden feltételnek megfelelnek, az sem garancia arra, hogy történjék is valami döntéshozatali szinten az ügyben. Hogy látja, egy sikeres kezdeményezés el tudja majd érni az EU ingerküszöbét?

Az, hogy egymillió helyett kétmillió aláírást teszünk a brüsszeli íróasztalra, és hét ország helyett tízet pipálunk ki, pont ebből a megfontolásból indult ki. Sokan ugyanis szkeptikusak Brüsszel hozzáállásával kapcsolatban. Én azt mondtam, hogy tegyünk le kétmillió aláírást, csináljuk meg a tíz országot, azért hogy megnöveljük az ügy lobbierejét. Lássa Brüsszel, hogy tömegek állnak a nemzeti régiók ügye mögött. Az elmúlt évek 74 polgári kezdeményezése közül, mi leszünk a legsikeresebbek, ha teljesítjük ezt a kétmilliós limitet.

Borítókép:Pesty László a Székely Nemzeti Tanács petíciójának kampányfõnöke Fotó: MTI/Rosta Tibor