Hogyan védekezzünk a poloskák ellen?

Az utóbbi években egyre gyakoribbak a poloskainváziókról szóló híradások, amelyekben hol szörnyen kellemetlen, csípő-maró ágyi poloskák „támadásáról”, hol lakásokat és házakat ostromló büdös bogarakról olvashatunk beszámolókat.

A lakosságot érintő poloskaszezon az őszi napéjegyenlőségre, szeptember utolsó dekádjára–október elejére tehető, ekkor a rovarok megrohamozzák a lakásokat. Mezőgazdasági oldalról nézve azonban már javában tart, így a termesztett növényeken, gyümölcsféléken jó ideje találkozni velük – fogalmazott az InfoRádiónak Vétek Gábor, a Szent István Egyetem rovartani tanszékének docense.

A poloskák lakásokban való jelenlétét az magyarázza, hogy behurcolt-betelepedett idegenhonos, itthon invazív fajnak számító poloskafajok között több olyan is van, amely a hidegebb időszak közeledtével kisebb-nagyobb tömegben beköltözik a lakásokba, és rejtett zugokba húzódik, vagy azt keresve mozog, és ilyenkor találkozik a lakókkal. Az invazív címeres poloskák (de nevezik vándorpoloskának és Nezara viridulának) közül a legnagyobb számban a barnás színű ázsiai márványpoloskával, valamint a zöld színű, Kelet-Afrikából származó, hozzánk Dél-Európából érkező zöld vándorpoloskával találkozhatunk Magyarországon. Megjelent már az Észak-Amerikából behurcolt nyugati levéllábú poloska is, amely azonban egyelőre kevésbé elterjedt, így a mostani felmérés segíthet megtudni, hol található meg az országban.

Mivel a poloskák bűzmirigyük váladékával védekeznek, ez további konfliktusokat okoz, ugyanis rendkívül irritáló szaggal állnak bosszút halálukért.

Egy-két évtizede szinte még ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg. Mára napi elfoglaltsággá vált a lakásba, irodába berepülő vagy bemászó poloskákkal való hadakozás, mivel egész kis résen is átjutnak, hogy a számukra kényelmes hőmérsékletet adó otthonokban húzzák meg magukat.

Védekezni – részint akadályozva bejutásukat a lakásba – azonban csak a hézagmentesen felhelyezett szúnyoghálókkal lehetséges. Ha erre nincs mód, akkor az esti órákban kerülendő az égő villany melletti szellőztetés, ugyanis a fény vonzza a rovarokat. Vagyis kizárólag a fizikai kizárás és a rovarirtó marad, ugyanis

az elriasztásukra szolgáló anyag vagy eszköz pillanatnyilag még nem ismert.

Vétek Gábor az InfoRádiónak azt is elmondta, hogy a már bejutott állatok nem feltétlenül lesznek szem előtt, miután védett helyet keresve húzódtak be a természetből, így a lakáson belül is el fognak bújni az ágy vagy szekrény mögé, bármilyen zugba, sarokba, arra készülve, hogy átteleljenek, táplálkozás és szaporodás nélkül a következő tavaszig kihúzzák. Ezért nehézkes lehet őket megtalálni, és megeshet, hogy decemberben, mikor már javában fűtünk, egyszer csak megjelennek a lakásban, nagy meglepetést okozva.

(Borítókép: Ázsiai máványpoloska a Békés megyei Gádoroson 2018. október 10-én. Már több éve egyre nagyobb számban lepik el hazánkat a zöld színû vándorpoloskák és a barna színû ázsiai máványpoloskák.

MTI Fotó: Rosta Tibor)