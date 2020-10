Mentsük meg az erdélyi kopót!

Az erdélyi kopó nem szorul megmentésre, de éppen itt az ideje, hogy az Országgyűlés foglalkozzon vele - mondta az Index megkeresésére Pelczéder Tibort, a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub fajtagondozó egyesület elnöke. Ahogy arról beszámoltunk: Simicskó István előterjesztésére módosítanák a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényt az erdélyi kopó megmentése érdekében.

Az őshonos fajtával foglalkozó szakmai közösség vezetője azt mondta, hogy az erdélyi kopó egy kifejezetten egészséges fajta és tudatosan törekszenek arra, hogy az amúgy sem túl nagy állományba - tenyésztés útján - kizárólag egészséges egyedek kerüljenek. Arról is beszélt , hogy Európában nagyjából 1000 példány él, ebből 600-700 Magyarországon.

Pelczéder Tibor elmondta, hogy ők keresték meg Simicskó Istvánt és kérték meg, hogy járjon közbe a fajta érdekében. Mint mondta: óriási segítség számukra, hogy az állam segíti az őshonos fajtákat, de kimondottan rossz az erdélyi kopóra vonatkozó vadászati tiltás. Ugyanis a hatályos vadászati törvényből a terelővadászatoknál alkalmazható őshonos kutyafajták felsorolásából valamiért kimaradt az erdélyi kopó. Ennek következtében a kopókat jelenleg csak vaddisznó hajtásokon lehet használni. A szakember úgy látja: ezzel lényegében pont azt a képességét nem használhatják az erdélyi kopónak, amire valójában - már a középkorban - kitenyésztették.

Így a kopóságát veszíti el a kopó. Nem kell tenyésztőnek, szakembernek lenni, hogy rájöjjünk: nem igazán jó ez így. A kopók többségét ma is munkakutyaként tartják és elsősorban vadászatra használják, illetve használnák. Azért is szükség van erre a módosításra, mivel a terelő vadászatok az elmúlt pár évben sokkal nagyobb népszerűségnek örvendenek a vadászatra jogosultak körében (tekintettel arra, hogy kutyás vadászati mód lett, és terelésen jóformán bármilyen vad lőhető), így a vaddisznóhajtások háttérbe szorultak, ezzel az erdélyi kopó használata is beszűkült.