Soha nem látott biciklis forgalomnövekedést mértek szeptemberben – közölte a Magyar Kerékpárosklub az Országos Sajtószolgálat

Megfordult a trend, nem alábbhagyott, hanem új lendületet kapott a kerékpáros növekedés az iskola- és munkakezdés hónapjában.

A kerékpárszámlálók szerint nem kevesebbet, hanem többet bicikliztek a budapestiek, mint augusztusban

2019-hez képest április óta tart a növekedés. Szeptemberben a nyilvánosan elérhető fővárosi bicikliszámlálók látványos, átlagosan 35 százalékos növekedést mértek az egy évvel korábbihoz képest. Legnagyobb nyertes a Csepelre vezető Weiss Manfréd úti kerékpárút, ahol 59 százalékkal bicikliztek többet a tavaly szeptemberihez képest.



A Kerékpárosklub szerint egyre többen ismerik fel, hogy biciklin könnyebben elkerülhető a koronavírus, ami egyébként gyors, olcsó és egészséges közlekedési eszköz, nem kell rá várni, nem ragad be a dugóba és parkolóhelyet sem kell vele keresni.



A Kerékpárosklub reprezentatív kutatása szerint 51-ről 57 százalékpontra nőtt a valamilyen rendszerességgel bicikliző budapestiek száma 2018-hoz képest, amin a vírus mellett az új kerékpársávok is lendíthettek. Felfedezték azt is, hogy ugyanannyi kormánypárti és ellenzéki szavazó biciklizik, a kormánypártiak viszont gyakrabban teszik.



A Kerékpárosklub szerint ősszel és télen is érdemes biciklin maradni. Esőkabát és sárvédő kell csak, hogy rossz időben is kényelmes legyen biciklivel közlekedni – mondja a szervezet, ami a kerékpárra váltók számára fontos tudnivalókat összefoglaló Kisokost tett közzé honlapján.