Magyarországon a hirtelen szívhalál a vezető halálokok közé tartozik. Országszerte másfél ezer defibrillátor érhető el nyilvános helyen, és használatukkal az ilyen esetek háromnegyed részében sikeres lehetne az újraélesztés. Feltéve, ha időben merünk és tudunk cselekedni, amire azonban jelenleg tízből alig hárman vállalkoznának.

Erre kívánja felhívni a figyelmet az Országos Mentőszolgálat Alapítvány legújabb edukációs videója, amelyet az újraélesztés közelgő világnapja alkalmából mutattak be. A társadalmi célú kisfilmben a Valami Amerika színészei mellett a mentők szóvivője is fontos szerephez jut: megkötözött kézzel és lábbal is tud segíteni egy ember megmentésében.

Kisfilmünk célja elérni, hogy bátran cselekedjünk. A mentők kiérkezéséig merjük használni a nyilvános helyeken − benzinkutakon, bevásárlóközpontokban, pályaudvarokon − kihelyezett defibrillátorokat, hiszen ezek az eszközök az átlagember számára is könnyen kezelhetők. Egy gépi hang végig egyértelmű utasításokat ad, egyszerűen nem lehet elrontani. Ha Baláéknak sikerült, bármelyikünknek menni fog, ez a kampányunk legfontosabb üzenete

– mondta Czakler Éva mentőorvos, az mentőalapítvány alelnöke.

A „Ne parázz, sokkolj!” címre hallgató epizód az alapítvány Bala-sorozatának immár harmadik része. Öt évvel ezelőtt Balaként Csuja Imre arra tanított meg minket, hogyan mentsünk életet csak a mellkas nyomásával, levegőbefújás nélkül. Több, mint másfél milliós nézettsége mellett dokumentált esetek bizonyítják az akkori kampány hatékonyságát, amelynek köszönhetően az oktatófilmben látottak alapján sikerült megmenteni valakinek az életét.

Idén a nyilvános defibrillátorok egyszerű, de életbevágóan fontos használatát mutatja be a kampány, hiszen az esetek döntő részében a mellkas nyomása és az életmentő sokk leadása együtt ment életet.

(Borítókép: OMSZA / YouTube)