Pozitív lett Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő koronavírus-tesztje. A hírt az államtitkár közölte Facebook-oldalán.

Korábban több közéleti szereplő is elkapta már a vírust:

D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere

Bese Ferenc, Soroksár polgármestere

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija

Kuncze Gábor, az SZDSZ korábbi elnöke, volt belügyminiszer

Madari Róbert, Lakitelek polgármestere

Radványi Gábor, Kőbánya alpolgármestere

Trócsányi László, EP-képviselő, volt igazságügyi miniszter

Augusztus végén több kormánytagot is teszteltek, mert felmerült a gyanú, hogy az Alapjogokért Központ által szervezett kerti partin részt vett Hollik István is, aki utána pozitív koronavírusos tesztet produkált. Trócsányi Lászlón is a zsófiapusztai kúrián tartott kerti parti után mutatták ki a vírust. A partin részt vett többek között Orbán Balázs, Varga Judit, Gulyás Gergely és Dömötör Csaba is, de ők negatív koronavírustesztet kaptak kézhez.