Novák Katalin: Akik csokkal vásárolnak új építésű ingatlant, januártól az 5 százaléknyi áfát is visszaigényelhetik

Ha otthon és munka van, sokkal könnyebb az élet – hangoztatta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, amelyben bejelentette: januártól a csokkal vásárolt új építésű ingatlanoknál az 5 százalékos áfa is visszaigényelhető lesz.

Az Orbán-kormány újabb családvédelmi akciótervre készül, amelynek kiemelt területe az otthonteremtés, és az, hogy az új építésű otthonokat vásárlók olcsóbban juthassanak hozzá az ingatlanokhoz. Novák Katalin szerint az otthonteremtési program hozzájárul a gazdasági növekedéshez, munkát ad az embereknek és családokat segít új otthonhoz jutni. A koronavírus-járvány ellenére is minél több embernek legyen munkája, legyen olyan terület, ahol sokan el tudnak helyezkedni, és tisztességes munkával tisztességes fizetést kaphatnak.

A 2015-ben bevezetett csokkal 150 ezernél is több család otthonteremtéséhez járult hozzá a kormány csaknem 500 milliárd forinttal. A cél pedig az, hogy a jövőben is fokozottan tudják segíteni a családokat - tette hozzá.

A tervezett áfacsökkentésre példaként hozta, hogy ha valaki 2021. január elseje után új építésű ingatlant vásárol – amely lakás esetén nem haladja meg a 150, háznál a 300 négyzetméteres alapterületet –, akkor a mostani 27 százalékos áfa helyett csak 5 százalékot kell fizetnie. Egy 30 millió forintos ingatlan vásárlásakor ez 6,5 millió forintos áfamegtakarítást jelenthet, egy 50 millió forintosnál pedig 11 milliót. Azok, akik csokkal vásárolnak új építésű ingatlant, januártól az 5 százaléknyi áfát is visszaigényelhetik. Ez egy 30 milliós lakásnál a 6,5 milliós megtakarításon túl további 1,5 milliós visszaigénylést jelent, az 50 milliósnál pedig a 11 milliós megtakarítás mellett további 2,5 milliót, ami Novák Katalin szerint biztosan a családoknál marad, mert ők igényelhetik vissza az áfatartalmat.

A miniszter szerint az a jó támogatás, ami a lehető legszélesebb kör számára elérhető, ráadásul a legegyszerűbben, viszont nem ad lehetőséget a visszaélésre. A csok a tapasztalatok szerint 2015 óta így működik, ezért kötötték össze az áfa-visszaigénylési lehetőséget a csokkal, ami jól bevált támogatási forma a gyermekvállalás előtt állóknak és a már gyermeket nevelőknek az otthonteremtésben.

A csokot a gyermekeiket egyedül nevelő szülők is igénybe vehetik már meglévő gyermekeik után, használt ingatlanhoz is felhasználható, és már egy gyermek vállalása esetén, illetve gyermeket tervező házaspároknak is jár a támogatás. Nagycsaláddá válás esetén az igénylők a babaváró támogatást is teljes egészében meg tudják tartani, amihez hozzájön a csok, és még felvehetnek egy 15 millió forintos, garantáltan 3 százalék alatti kedvezményes kamatozású, hosszú futamidejű kölcsönt.