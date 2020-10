Koncz Zsófia csak a Facebookra többet tapsolt el, mint amennyit a törvény szerint az egész kampányára költhetett volna

Csaknem 5,5 millió forintot fordított Koncz Zsófia a kampányban Facebook-reklámokra, ami több, mint amit amennyit egy jelölt törvényileg költhet a teljes kampányára. A jog betűje szerint ugyanis 5,4 millió forintot költhet kampányolásra egy országgyűlési képviselő-jelölt – számol be róla az RTL Klub Híradó.

Az 5,5 millió forinthoz még hozzájönnek a plakátok és minden más, amit a vasárnap megválasztott fideszes országgyűlési képviselő bevetett a választást megelőző kampányában.

Koncz Zsófia főleg a Facebookon kampányolt, ahol most már több mint húszezer követője van. Ide töltött fel minden kampányeseményéről fotókat, videókat. Azért, hogy ezek minél több emberhez eljussanak, fizetett is. Az RTL Klub Híradója részletesen megnézte, mennyit: múlt csütörtökig már több mint ötmillió forintot, ehhez még hozzájönnek azok a hirdetések is, amik még nem jártak le, így kúszik majd fel az összeg 5,5 millióra.

A közpénzek átláthatóságáért küzdő Transparency International nyilatkozott a csatornának, szerintük a hatályos jogszabály alapján.

egy jelölt a teljes kampányára most legfeljebb 5,4 millió forintot költhet.

Koncz Zsófia nem akart nyilatkozni, a Fidesz azt válaszolta az RTL Klubnak, a párt minden szabályt betartott.