Mérges, pöttyös, bolond, gyilkos: óvatosan a gombákkal

Nemcsak a gombászás maga remek program, hanem a túra végén a közös főzés tovább emeli az élményt. Ám az óvatlanság akár halálhoz is vezethet – erre figyelmeztet az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A mentősök arra intenek, hogy a hűvös, csapadékos őszi időjárás fokozottan kedvez a gombák fejlődésének, és ez sokakat indít el gombászni. Felhívják a figyelmet, hogy sosem szabad elmulasztani a szükséges óvintézkedéseket.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy nem lehet baj, ha csak kis mennyiséget fogyasztanak mérges gombából, ám már elenyésző adag is elegendő ahhoz, hogy súlyos mérgezés alakuljon ki. A mentősök azt is elmondják, hogy a mérgezés tünetei leggyakrabban már a fogyasztás után egy órával megjelennek, ám egyes súlyos mérgezéseknél akár napok is eltelhetnek a tünetek megjelenéséig. Az ilyen hosszú lappangási idő különösen veszélyes, mert gyakran együtt jár a máj és a vese károsodásával.

Ahogy azt a Facebook-posztban kifejtik, az ehető és mérges gombák elkülönítése nem könnyű feladat,

ezért a begyűjtött gombát minden esetben vizsgáltassák meg szakértővel.