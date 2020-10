Tarlós István: Egy fiatal hölgy lenne a legalkalmasabb főpolgármesternek

„Ma úgy látom, hogy ezt az utolsó választást megspórolhattam volna. De ha már elvállaltam a jelöltséget, nem kellett volna kiengednem a kampány irányítását a kezemből. Tény az, hogy ez igazából nem az én kampányom volt” – mondta Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere a Hit Rádió Gyújtópont című műsorában. Megítélése szerint a vereségért legfeljebb saját magát okolhatja.

Az emlékezetes megafonos akcióval kapcsolatban elmondta, ma már lehet, hogy nem tenné meg, de akkor nem tudott ellenállni a kísértésnek, és ez lényegében válaszlépés volt az előző napi tapasztalatra, amikor a saját kampányeseményére érkezve fogadták megafonnal a párbeszédes aktivisták.

Szavai szerint

„időt kell adni Karácsony Gergelynek, hogy kiderüljön, milyen teljesítményt nyújt, egyébként is egy teljes ciklus alapján kell megítélni azt.”

Vannak a Fideszben tehetséges fiatalok, de nem mindenki érdeklődik a várospolitika iránt – mondta Tarlós. „Nem az én dolgom eldönteni, hogy négy év múlva ki legyen a konzervatív oldal főpolgármester-jelöltje, de ha engem kérdeznek, akkor két-három embert látok.

HA A MEGVÁLASZTHATÓSÁG A FŐ KRITÉRIUM, ÉS A FEJLŐDŐKÉPESSÉG, AMIRŐL ÉVEK ALATT TANÚBIZONYSÁGOT ADOTT, AKKOR EGY FIATAL HÖLGYET TARTANÉK A LEGALKALMASABBNAK"

– mondta a korábbi városvezető a lehetséges utódról. Konkrét nevet a politikai támadások miatt inkább nem említett – bár elég jól jól körülírta Szentkirályi Alexandra korábbi főpolgármester-helyettest, jelenlegi kormányszóvivőt.

A díszpolgári címmel kapcsolatban elmondta, hogy az azt övező ambivalens ellenzéki kommunikációt már a 2022-es választásokra való felkészülésnek tartja. Fejlesztési adósság-állományt ugyan hagytak hátra, de működési adósságot nem – jelentette ki Tarlós István, hozzátéve, hogy ezzel szemben 73 milliárd működési adóssággal vették át anno a fővárost, azóta befejezték az M3-as metrót, a Margit hidat, építettek 400 kilométer csatornát, elkészült a fonódó villamos, és előkészítették a Lánchíd felújítását.

„Nekem is meg kellett küzdenem minden fillérért” – mondta Tarlós István a kormánytól érkező fejlesztési forrásokra utalva. Szerinte nem új jelenség, hogy a főváros kevesli a kormánytól érkező támogatásokat, Demszky Gábor is vitatkozott még a saját oldali kormányokkal is. Az tény, hogy a főváros többet termel meg, mint amennyit visszakap, de azt nem tartja az eredményességet tekintve célravezetőnek, hogy Karácsony Gergely folyamatosan panaszkodik.

Egy év után nem érzékelem, hogy ezzel a tárgyalási technikával több forráshoz jutna a főváros

– tette hozzá Tarlós István.

„Én a biológiához és a hagyományos családmodellhez ragaszkodom, nem kell senkit sem bántani, mindenki érez, ahogy érez. De azt visszautasítom, hogy a szülők megkérdezése nélkül a szülők véleményével esetleg ellentétes, hogy ne mondjam, propagandát kapjanak a gyerekek. Talán a szülőknek is legyen beleszólása” – mondta a volt főpolgármester a csúcsra járatott mesekönyvügy kapcsán.

„Egy közel kétmilliós nagyváros közlekedéséből nem lehet érzelmi kérdést csinálni”

– hangsúlyozta Tarlós István, aki hibának tartja – de nem a jelenlegi vezetésnek címezve –, hogy sokan összetévesztik a klímaveszélyt és a környezetvédelmet, mivel előbbi kapcsán egy önkormányzat túl sokat nem tud tenni, míg az utóbbi téren vannak lehetőségei Tarlós szerint. Hozzátette, a biciklisek arányának növelése lehetséges és jó cél is, de egy ekkora várost képtelenség teljes mértékben természetvédelmi területté nyilvánítani.

Jelenlegi feladatairól szólva elmondta, kissé furcsa neki, hogy már nem döntéshozó. Fő tevékenységeként átfogó vízügyi, közlekedési és újabban hulladékgazdálkodási kérdésekben ad tanácsokat a miniszterelnöknek. Tapasztalatai szerint Orbán Viktor többnyire elolvassa az általa készített 30-40 oldalas összefoglalókat. Példaként említette, hogy legutóbb a vízgazdálkodási, árvízvédelmi kérdéseket tárgyaló jelentéséről egyeztetett a miniszterelnökkel.

(Borítókép: Tarlós István. Fotó: Ajpek Orsi / Index)