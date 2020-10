Új magyar app éhenkórászoknak

Itt a magyar applikáció, féláron lehet megvenni az éttermek megmaradt ételeit. A tudatos nevű alkalmazás pár napja már elérhető iOS-en és Androidon is, így könnyedén vásárolható ebéd, vacsora. A történet egyszerű, az alkalmazáson keresztül kiválasztjuk az éttermet, majd az ételt, van netes fizetési opció is, és csak be kell menni a jó fogásokért. Ez segíthet az élelempazarlás felszámolásában is.

A cég azzal a céllal jött létre, hogy olyan szoftvereket fejlesszen ki, amelyek segítik az embereket a környezettudatosságukban, beleértve a környezetszennyezés és ételpazarlás elleni küzdelmet.





Blogot is vezetnek, amelyben többek között arról a világban is csúcsra járatott pazarló folyamatokról is írnak, amelyben Magyarország sem sokkal marad le az európai átlagtól.

Ahhoz képest, hogy a Föld bizonyos tájait még mindig éhínség sújtja, korunk fogyasztói társadalmait inkább a megtermelt étel jelentős részének kidobása jellemzi, a háztartási hulladékunk csaknem 25 százalékát ez teszi ki.

Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet adatai szerint a megtermelt ételek csaknem egyharmada, összesen évi 1,3 milliárd (!) tonna végzi a szemétben. Egy átlagos magyar állampolgár csaknem évi 68 kilogramm élelmiszer-hulladékot termel. Ezzel még mindig majdnem 10 kilóval járunk az európai átlag alatt, de az ételpazarlás tagadhatatlanul korunk egyik legjelentősebb globális problémája – írják.