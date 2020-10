Ember, kutya veszélyben: egész évben vegzálnak a kullancsok

A megkérdezett magyar állatorvosok 98 százaléka szerint Magyarországon gyakoribbá vált a kutyák kullancsok által terjesztett betegsége, a babéziózis – adta hírül a hvg.hu az MSD Animal Health európai felmérésére hivatkozva. Szerintük a gazdák sem eléggé tájékozottak a klímaváltozás hatására melegebbé váló éghajlat miatt elszaporodó paraziták jelentette veszélyekről. A megkérdezett hazai tulajdonosok negyede nem védi egész évben kedvencét a kullancsoktól és más parazitáktól, 13 százalékuk pedig csak a nyári hónapokban gondoskodik erről.

Pedig az európai állatorvosok 78 százaléka szerint megnövekedett a vérszívó ízeltlábúak, köztük a kullancsok és bolhák száma, 74 százalékuk pedig állítja, hogy ez a hidegebb hónapokban (október és március között) is megfigyelhető. Több mint kétharmaduk szerint ezzel egyidejűleg megnőtt az általuk terjesztett kórokozók miatti betegségek aránya is.

„Az éghajlatváltozás hatására új kullancsfajok is megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem voltak, másfelől aktivitásuk időtartama is meghosszabbodik” – idézte a lap Farkas Róbertet, az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének tanárát. Szerinte a bolhák és kullancsok nagyon érzékenyek a hőmérséklet és páratartalom akár apró változásaira is, ezért az éghajlat változása jelentősen befolyásolja a szaporodásukat és aktivitásukat.