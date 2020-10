Pénteken kezdődik az őszi érettségi: 396 intézményben 27 631-en érettségiznek, a lebonyolításban 493 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az érettségizők várhatóan több mint 35 ezer vizsgát tesznek: csaknem 8 600-at emelt, 26 400-at pedig középszinten. Ez az elmúlt évek számaihoz képest hatalmas ugrás – írta az eduline.hu.

Tavasszal a vizsgaidőszak előtt berobbant járvány miatt az előrehozott vizsgákat törölték, és következmény nélkül léphettek vissza azok is, akik nem érezték biztonságosnak a tavaszi időszakot az érettségizéshez. A tavaszi időszakban eredetileg 113 ezer diák jelentkezett, ám az érettségire végül is csak 82 539-en mentek el. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma korábban jelezte: egy nyár végi módosítás alapján nem muszáj most bepótolni az érettségit azoknak, akik tavasszal a járványhelyzet miatt visszaléptek a vizsgától. Aki még mindig fél az esetleges fertőzéstől, 2021 májusában is próbálkozhat.

Az őszi érettségi szabályai szerint a vizsgák megkezdése előtt a diákok az épületben nem csoportosulhatnak, a teremben legfeljebb tíz vizsgázó lehet, s garantálni kell a minimum másfél méteres távolságot is egymás között. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt nem kötelező, de ajánlott.

(Borítókép: Diákok a matematika írásbeli érettségi vizsgán 2020. május 5-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)