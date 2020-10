Már több koronavírusos beteget ápolnak a balassagyarmati kórházban, mint az első hullámban 3 hónap alatt

A balassagyarmati kórházban a gyermekosztály átköltöztetésével bővítették a koronavírusos betegek ellátását. A gyermekosztályt a volt szemészeti pavilonba kényszerült - derül ki Csach Gábor fideszes polgármester Facebook-posztjából, amelyet a Telex szúrt ki.

A balassagyarmati polgármester rendszeres és részletes veszélyhelyzeti közleményekben tájékoztatja a helyieket a koronavírus elleni védekezés lépéseiről. A Dr. Kenessey Albert Kórház már tavasszal is kijelölt intézmény volt, most is első lépcsős kiemelt kórháznak számít a járvány elleni védekezésben.

A kórházban 85 normál és 40 intenzív ágyon fogadják a betegeket. A szerdai beszámoló alapján a kórház fertőző osztályán már 74 koronavírusos beteget kezeltek, közülük 9-en voltak intenzív ellátás alatt, rajtuk kívül 7 fertőzésgyanús beteget is a kórházban gyógyítottak.

Csach Gábor közleménye szerint az elmúlt három napban újabb 3 fertőzött beteg hunyt el a balassagyarmati kórházban.

A polgármester október 11-i közleményében azt írta, hogy az emelkedő betegszám miatt a hét elején műszakonként 5-8 nővért és ápolót, a hét végére 8-12 fős, többségében önkéntes egészségügyi szakszemélyzetet vezényeltek át Heves megyéből a balassagyarmati kórházba.

Csach Gábor arról számolt be: