Szavazzon ön is a dél-pesti körút nyomvonaláról, különben baj lesz!

Nem kevesebb mint hat szóba jöhető útvonaltervet mutatott be a Vitézy Dávid által vezetett BKF Dél-Pest közlekedésfejlesztésével összefüggésben.

Arról már februárban döntés született, hogy a Galvani híd a Soroksári út fölött átvezetve a Gubacsi útnál ér véget, innentől kezdve azonban az útvonal folytatása nyitott kérdés.

A fejlesztés projektgazdája elsősorban az érintett Aszódi úti lakótelepen és környékén, a József Attila-lakótelepen, illetve a Wekerletelepen élők véleményére számít.

A Budapest új körútja webcímen bemutatott műszakiterv-tanulmányok a lehetséges változatokat forgalmi, zöldterületi, levegőminőségi hatások, valamint zaj és rezgés, kivitelezési idő és nem utolsósorban bekerülési költség alapján állították egymás mellé. A körút megvalósításának első üteme a Gubacsi út–Illatos úttól az Üllői útig terjedő szakaszt jelenti.

A ferencvárosi, kispesti és kőbányai polgármesterek véleményének közös metszete a Határ út alatti kéregalagút megvalósítása – mondta az Info Rádiónak a BFK vezetője, azonban az érintett válaszadók borítékolhatóan a saját lakókörnyezetük forgalom- és zajnövekedési mutatói alapján töltik ki a kérdőívet, véleményük pedig jelentős súllyal esik latba. A lakossági döntés összetettségét jól jelzi, hogy például a tervező a legdrágább, 78,8 milliárdos változata szerint a MÁV Ferencváros rendező pályaudvara alatt vezetné a nyomvonalat, ez pedig az Aszódi úti lakótelep környékén 810 százalékos forgalomnövekedést eredményezne. A levegő minősége a felszíni nyomvonal mentén 12–35 méteres távolságban romlana, az Ecseri úti épületek felsőbb emeletein lakóknak okozva fejfájást. Kérdés, hogy ilyen körülmények esetén mennyit nyomhat a latban, hogy ennél a változatnál kell a legkevesebb, csupán 145 fát kivágni.

A legolcsóbb változat mindössze 20,5 milliárdba kerülne, itt a Határ út felszínén 2 × 2 sávos út, plusz gyalogos- és kerékpáros nyomvonal is helyet kaphatna. Ebben az esetben a régi Határ út forgalma majdnem 100 százalékkal is csökkenne, de jóval kevesebb autós választaná a József Attila-lakótelep és a Wekerletelep útvonalát is. A helyiek idegeit ez a változat tépázná a legrövidebb ideig, a kivitelezési munkálatok zaja 1,5–2,5 évig tartana.

A hat különböző változat között szerepel a Kiserdő mentén, részben kéregalagútban, másik elképzelés szerint ugyanott részben fedetten, továbbá a Határ út alatt és felszínén, illetve a MÁV rendező pályaudvara alatt és a felüljáró felett átívelve módozat.

A felkínált alternatívák kiválasztásánál egyszerre játszanak gazdasági, környezetvédelmi és a helyben lakók számára életminőségi szempontok. Ezek mérlegelésével kell dönteni.

A hangsúly a kell szócskán van.

Ahogy arra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa is külön felhívja a figyelmet, a hat nyomvonalváltozat ügyében ez év december 31-ig dűlőre kell jutni, különben a Kelenföldet Csepelen át Külső-Ferencvárossal összekötő Gubacsi híd végpontja az Illatos út–Gubacsi úti csomópont lesz. Ennek pedig a közelben élők nagyon nem örülnének. Ez esetben ugyanis ők növekvő zajterhelésre és számottevő forgalomnövekedésre számíthatnak, de a dél-pesti körút megépítése nélkül a belváros sem tehermentesíthető a gépjárműforgalomtól.