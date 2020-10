Civilek mondanak nemet a rövidtávú lakáskiadásra Budapesten

A Város Mindenkié (AVM), az Utcáról Lakásba (ULE), a Táncsics Radikális Balpárt, a Zöld Front Ifjúsági Mozgalom és a Szikra Mozgalom aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak az önkormányzatokra, hogy azok korlátozzák a lakások turisztikai célú bérbeadását. A civilek ezzel azt szeretnék elérni, hogy a jelenleg Airbnb-ként működő lakások a hosszú távú bérleti piac felé terelődjenek.

Mi a probléma?

A Város mindenkié mozgalom az Airbnb típusú, üzleti célú, rövidtávú lakáskiadókat teszi felelőssé azért, hogy a fővárosi ingatlanok bérbeadási és eladási árai az égbe szöktek. A civilek úgy vélik, hogy ez a munkamigrációt is gátolja, a munkavállalók a magas belvárosi bérleti díjak miatt a peremkerületekbe, vagy a fővároson kívülre szorulnak, ahol tudvalevő, hogy kevesebb a munkahely kínálat és az akár több órás ingázással az életminőségük is vészesen romlik. Azok akik a belvárosban maradnak, ugyancsak romlik a helyzetük, mivel a bérük majd' 40-50 százalékát lakbérre költik, nem engedhetnek meg egy normális életszínvonalat, vagy összeköltözésre kényszerülnek, így nekik is romlanak az életkörülményeik.

Ezért, a már említett szervezetek közösen kezdenek aláírásgyűjtésbe és egyben figyelemfelkeltő akcióba is, hogy rávegyék a rövidtávú kiadásban érdekelt lakástulajdonosokat, hogy a hosszútávú bérbeadást részesítsék előnyben, és egy kiszámítható jövedelem mellett szociális érzékenységről is tegyenek bizonyságot, ugyanis a járvány, mind a bérbeadókat, mind a bérlőket sújtotta.



A főváros véleménye

Karácsony Gergely főpolgármester helyesli és indokoltnak tartja a lakások turisztikai célú hasznosításának korlátozását.

a lakbérek szélsőséges emelkedése a budapestiek széles rétegei számára tette megfizethetetlenné a lakásbérlést, és ehhez a lakások rövidtávú szálláshellyé alakítása is hozzájárult

- írta közösségi oldalán a főpolgármester. Egy, az InfoRádiónak még júliusban adott interjúban Karácsony Gergely ígéretet tett, hogy egy-két hónapon belül a fővárosi közgyűlés elé kerülhet a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról szóló koncepció. A főpolgármester elmondása szerint a főváros célja, hogy arra ösztönözze a tulajdonosokat, a nyári időszakban a turistáknak, a tanév során pedig albérletként, diákoknak adják ki a lakásaikat. Budapest ugyanakkor csak javaslatot tud tenni ebben az ügyben, a döntés a kerületeké lesz, a főpolgármester szerint viszont jó lenne egységes fővárosi szabályozás. Ezt a kijelentést is figyelembe véve indult a Stop Airbnb kampány.

Stop Airbnb

Maratoni aláírásgyűjtésbe kezdenek a Város mindenkié civil szervezet önkéntesei és szövetségeseik aktivistái. A kampány nyolc belső kerületben folyik, és október 15-21. tart. Az I, II, III, IV, VII, VIII, IX, XIII kerületek lakóit hívják utcai kitelepülésekhez a hétvégén is az aktivisták, ahol ellenörzőtt keretek között lehet aláírni és csak az érintett kerületek lakói nyilváníthatnak véleményt.

Az aláírásgyűjtő sátrak szombaton három forgalmasabb belvárosi piacnál érhetőek el 9-13 óra között:

a Hunyadi téren;

a Klauzál téren;

a Hold utcánál;



Vasárnaptól szerdáig pedig a Blaha Lujza térnél, a Nyugati térnél és a Deák térnél is lehet aláírni.

A Stop Airbnb kampányről bővebben itt olvashatnak.