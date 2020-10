Ma is több ezren kezdik meg az érettségit

Megkezdődött a 2020/2021-es tanév őszi érettségi időszaka, most vizsgázhatnak azok is, akik tavasszal halasztottak. Lesz lázmérés, létszámkorlát, a tanárok védőkesztyűt is kapnak – többek közt így vigyáznak a diákokra és a pedagógusokra.

A nemzetiségi vizsgákkal pénteken elindult, hétfőn pedig a magyar és a földrajz tárgyakkal folytatódik az őszi érettségi – írta a Magyar Nemzet. A következő hetekben előreláthatóan 27631-en vizsgáznak majd, feltéve, hogy nem lépnek vissza járványvédelmi aggályok miatt. Tavaszhoz hasonlóan most is következmények nélkül halaszthatnak vizsgát a diákok.

Tavaszhoz képest változás, hogy mivel eleve kevesebben vizsgáznak, ezért most a szóbeli vizsgákat is megtartják. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár ennek kapcsán jelezte: sokkal több intézményt vontak be a lebonyolításba, így kisebb csoportokban vizsgázhatnak a diákok. Aki beteg, hatósági karanténban van vagy a belépéskor kötelező testhőmérséklet-méréskor kiderül, hogy lázas, az nem vehet részt a vizsgán. Ezen túlmenően a tavasszal már bevált járványvédelmi intézkedésekkel készültek a vizsgák megszervezésére.

Tavaly ősszel egyébként tízezren maturáltak.

Az Oktatási Hivatal közlése szerint a tavasszal már bevált, szigorú járványügyi óvintézkedéseket alkalmazzák most is. A biztonsági ajánlás szerint a diákokat úgy kell ültetni, hogy tartható legyen a legalább másfél méteres védőtávolság, ennek érdekében egy teremben legfeljebb tíz tanuló tartózkodhat. Minden helyszínen megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt kell biztosítani, továbbá a vizsgázóknak ajánlott a maszk viselése. Az írásbeli dolgozatokat kiosztás, illetve javítás előtt is pihentetik, hogy ne fertőzzön a papír. A dolgozatokat kezelő pedagógusok, vizsgaszervezők védőkesztyűt kapnak.

Tavasszal összesen 82 ezren mentek el érettségizni, két és fél ezren pedig visszaléptek a járvány miatt, és központilag törölték az összes előre hozott vizsgát. A mostani időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előre hozott vizsgát is lehet tenni. A vizsgák legnagyobb hányada – csaknem hetven százaléka – előre hozott érettségi.

Az írásbeli számonkérések október 30-ig tartanak, az emelt szintű szóbeliket november 12. és 16. között tartják, majd november 23. és 27. között a középszintű szóbelikkel zárul a szezon.