Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki az amerikai bíróság Cicciolina ellen

A jövőben nem tanácsos Cicciolinának, azaz Staller Ilonának a tengerentúlra utaznia, ugyanis azonnal rács mögé kerülne – értesült a Ripost.

Fotó: Alessandro Di Meo Staller Ilona

A lap úgy tudja, hogy a New York-i bíróság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene. Mindennek az oka, hogy újranyitották az amerikaiak egy 1992-ben indult emberrablási ügy aktáit, amelyben ő is érintett volt. A Ripost szerint a Rómában élő, magyar származású pornószínésznő ekkor vitte el a közös gyermeküket egy amerikai képzőművésztől, aki azóta is harcol a fiáért.

A hír sajnos igaz, nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellenem újra. Az a szerencse, hogy Olaszországra ez természetesen nem vonatkozik, csak akkor kerülnék bajba, ha Amerikába utaznék

– ismerte el Staller Ilona a történteket.