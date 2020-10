Mobil influenza-oltópontokat akart a főváros, a kormány nem engedi

A főváros az influenza elleni védőoltás beadatását nem pusztán szóban, például kommunikációs kampányok által, hanem a gyakorlatban is népszerűsíteni akarta. Ennek egyik eszközeként mobil oltópontok felállítását tervezték Budapesten, bevonva a kerületi önkormányzatokat.

Ám amikor leírták terveiket és állásfoglalást kértek, Müller Cecília levelében tegnap azt válaszolta nekik, hogy szerinte nincs szükség a saját fővárosi oltási projektre – mondta el Havasi Gábor mentőápoló, a főváros egészségügyi tanácsnoka az Indexnek.

Müller Cecília azzal érvelt a főváros felé, hogy a jelenlegi állami rendszer szerinte kellően ki tudja elégíteni az influenzavakcina iránti lakossági igényeket, így nem javasolja a külön budapesti oltópontokat. Továbbá plusz védőoltást sem biztosít a programhoz.

Az is szóba került, hogy saját forrásból, közvetlenül a gyártóktól, illetve a forgalmazóktól rendelünk, vásárolunk oltóanyagot. Végül ez a terv is meghiúsult, miután kiderült, hogy az állam megvette a teljes készletet. Most legutóbb a háromkomponensű, 1,3 millió influenza elleni oltóanyagból álló készlet mellett a kormány felvásárolta a Sanofi által gyártott négykomponensű Vaxigrip Tetra oltóanyag teljes hazai készletét is. A Sanofi pedig nem is gyárt belőle többet, mint amennyit az állam megvesz tőle