Márki-Zay: Örülök, hogy Lázár úr megváltozott

Márki-Zay Péter ismét békejobbot nyújt Lázár János volt kancelláriaminiszternek, mert úgy látja, hogy a fideszes politikus a javára változott – derül ki Hódmezővásárhely polgármesterének a szerda reggeli Facebook-posztjából.

Lázár egy interjúban beszélt arról, hogy elítéli a fideszes korrupciót, Borkai Zsolt volt győri polgármestert, meg hogy a vadászat már szerinte nem is olyan izgalmas, sőt. Márki-Zay erre jegyzi meg érezhető kajánsággal, hogy bár egy éve a bíróságon Lázár nem fogadta el az ő békejobbját – ma pedig azért nem lesz erre alkalma, mert a feljelentése ügyében mára kitűzött szegedi tárgyalás elmarad –, ő továbbra is készen áll a nyílt beszélgetésekre. A polgármester aztán felsorolásba kezd, hogy milyen dolgokban értenek egyet, sőt, szinte rajongással ír Lázár kijelentéseiről:

Az alábbi mondatot akár én is mondhattam volna: »Magyarországnak az amerikaiakkal és az Európai Unióval kell együttműködnie. Nem engedhetjük meg, hogy Washington vagy Berlin úgy tekintsen ránk, mint a kínaiak szálláscsinálóira«.

Márki-Zay a következő szavakkal zárja bejegyzését:

ÖRÜLÖK, HOGY LÁZÁR ÚR MEGVÁLTOZOTT. A VÁSÁRHELYIEK ÁLTALA IS ÉSZLELT ELLENSZENVE IS MEG FOG VÁLTOZNI, AMINT EZ SZABAD SZEMMEL IS LÁTHATÓVÁ VÁLIK:

DOLGOZZUNK EGYÜTT A SZABADON FEJLŐDŐ VÁSÁRHELYÉRT!