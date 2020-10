Czeglédy Csaba: meg akarnak fosztani a hivatásomtól

Czeglédy Csaba szerint „az ország fura urai” őt ügyvédi hivatásától is meg akarják fosztani, és ehhez „gyáva módon asszisztálnak az ügyvédi kamara vezetői, élükön a hajlékony gerincű, Fidesz-kollaboráns Bánáti Jánossal”.

Czeglédy Csaba, aki a Demokratikus Koalíció 2019-es európai parlamenti listáján szerepelt, Facebook-bejegyzésében úgy véli: ezzel az ő és családja egzisztenciáját fenyegetik.

A politikus, akit korábban költségvetési és gazdasági csalással gyanúsítottak meg, utalt arra, hogy tavaly nyáron döntött úgy a Szegedi Ítélőtábla a Szegedi Törvényszék három bírájával szemben, hogy vádirat nélkül is folyhat ellene büntetőeljárás. Szerinte nem igazán volt erre példa az ’50-es évek óta. Hozzáfűzte: „az ügyvédi kamara tavaly nyár óta egyértelműen akként foglalt állást, hogy mivel nem emeltek ellenem újra vádat, és az az eljárás, amiben korábban vádat emeltek ellenem, megszűnt, nincsen törvényes ok és kötelezettség az ügyvédi tevékenységem gyakorlásának felfüggesztésére. Aztán kaptak egy telefont, hogy ezt gondolják másként. És így is lett.”

A volt szombathelyi önkormányzati képviselő (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) megjegyezte: a kamara a büntetőügy kirobbanása után (2017 nyara) fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene, amit a büntetőügy jogerős befejezéséig felfüggesztettek.

Czeglédy Csaba azt írta: „egyrészt nem hagyom ennyiben, és bírósági úton tetetem rendbe ezen aljasságukat is, másrészt a tudásomat nem lehet felfüggeszteni, harmadrészt párommal közös ügyvédi irodánk továbbra is működik, a megbízásainkat továbbra is el fogjuk látni lelkiismeretesen, a legjobb tudásunk szerint. Ügyfeleink örömére, a hatalom 'bánátára'.”