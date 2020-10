Gulyás Gergely: minden koronavírus vakcinát megvizsgálunk

Cikkünk frissül...

Összességében 72 százalékos béremelés lesz jövőre az egészségügyben, idén pedig egyszeri ötszázezer forintos jutalmat folyósítottunk minden egészségügyi dolgozónak – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 176. Kormányinfón.

Tárgyalnak a magyar orvosi Kamarával a részletekről, és szeretnénk, ha a háziorvosi szolgálatra is kiterjedő szabályozás születhessen. Remélem, hogy a kormány a két hét múlva esedékes ülésén dönthet a háziorvosokra vonatkozó szabályokról - tette hozzá a tárcavezető.

Magyarország 6,5 millió oltóanyaghoz juthat az Astra Zeneca készülő vakcinájára vonatkozó közös uniós beszerzésből. Ez 13,5 milliárdos kötelezettségvállalást jelent a kormány számára – tette hozzá Gulyás Gergely.

A miniszter beszélt arról is, hogy vizsgálják az orosz és a kínai vakcinákat is, és amennyiben megfelelően hatásosnak és biztonságosnak ítélik, akkor a kormány dönt a beszerzésükről.

A miniszter tájékoztatása szerint a kormány az influenza oltásból a rendelkezésre álló készleteken felül kész máshonnan is beszerezni oltóanyagot, amennyiben a lakossági igények ezt szükségessé teszik. Ha kell gyártani is tudunk influenza elleni védőoltást – mondta Gulyás. Oltópontokat nem terveznek egyelőre, de ha szükséges, az operatív törzs tá

A kormány döntött arról is, hogy a Széchenyi Pihenőkártyák kedvezményei, az extra feltöltés lehetősége jövőre is a munkáltatók rendelkezésére áll majd. A kormány ugyanis ezzel is szeretné támogatni a belföldi turizmust és a vendéglátást.

Pillanatnyilag a kormány elkötelezett amellett, hogy a normális rendben menjen az oktatás, az eddigi tapasztalatok szerint így is működtethető a közoktatás rendszere

– közölte újságírói kérdésre válaszolva a miniszter. Az őszi szünet után sem tervezik a digitális oktatást.

Az SZFE ügy kapcsán mindössze annyit jegyzett meg, hogy miután a kormány nem tárgyalófél, és semmilyen hatásköre sincs a beavatkozásra, ezért sok sikert kívánt a feleknek a megegyezéshez. Népegészségügyi szempontból sem látnak beavatkozásra okot az épületek kiürítése érdekében.

Mivel rendkívül széttartóak az orvosi vélemények a járvány terjedéséről Gulyás szerint, ezért egyelőre nem árult el pontosabbat arról, hogy mikorra várják a második járványhullám tetőzését. Meglátjuk, hogy bekövetkezik-e – válaszolta egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy Orbán Viktor korábban decemberre-januárra várta a tetőzést. A tárcavezető szerint ahogy nő a fertőzöttek száma, a tesztek száma is emelkedni fog. Az antigén tesztek gyorsítják a felderítést.

A miniszter szerint a maszkviselés bírságát azért nem emelték, mert az 50 ezret elegendőnek tartják. Amennyiben a maszkviselésen szigorítani kíván a kormány, akkor ezt rendeletben teszi majd - mondta Gulyás Gergely. Folyamatosan vizsgálják a helyzetet, és ha szükséges, szigorítanak, a tavaszi eszköztár a kormány rendelkezésére áll. A konszenzus az, hogy a jelenlegi intézkedések minél teljesebb betartása elegendő a járvány kezeléséhez – mondta a miniszter.

A kriptovaluták egységes szabályozásán jelenleg az EU dolgozik, a kormány megvárja ezt. A Btk. szerint egyértelmű a jogállás: áramlopás - válaszolta a budapesti DK-s önkormányzati képviselő áramlopási ügyére vonatkozó kérdésre.

Ferenc pápa melegek élettársi kapcsolatáról szóló kijelentését nem kívánta kommentálni a keresztény-konzervatív magyar kormány szemszögéből. Megjegyezte, hogy Magyarországon továbbra is érvényes a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályozás, amelyet még 2010 előtt fogadtak el. Az azonos nemű párok családtámogatására vonatkozó kérdésre kijelentette: hogy jelenleg a családtámogatási rendszer 90 százalékban gyermekhez kötött, értelmezhetetlen az azonos nemű párok esetében a gyermekhez kötött családtámogatás. Többször utalt arra, hogy a gyermekek egészséges fejlődését csak a férfi és nő alkotta családban látja biztosítottnak a kormány.

Az MTV Music Awards budapesti virtuális bejelentkezését megtérülő befektetésnek tartja a kormány – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A rendezés várható magyar költségvetési támogatásának nagyságáról nem árult el részleteket, mondván szerződésben rögzített a megállapodás pénzügyi részleteinek közlésének ütemezése is.

A kormány mindig a legszegényebbeken akart segíteni a minimálbér emelésével – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Hozzátette: a végsőkig várják, hogy a munkaadók és munkavállalók megegyezzenek a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi emeléséről. Ha azonban nem sikerül ez az év végéig, akkor a kormány kész dönteni.

A konzuli munka nem a diplomácia csúcsa – jegyezte meg a tárcavezető annak kapcsán, hogy a KDNP-s képviselő, Szászfalvi László frissdiplomás lányát nevezte ki genfi konzulnak a külügy. Gulyás szerint ha azért kapta a kinevezést a hölgy, hogy kinek a lánya, az nem helyes. Mindenesetre úgy értesült, hogy az illető két nyelven beszél és a megfelelő végzettsége is megvan.

Október 23-án nem tervez tömegrendezvényeket a kormány, de mindenkinek lehetősége van nagyobb rendezvényt szervezni, gyülekezési szabadság van – válaszolta újságírói kérdésre Gulyás Gergely.

Arra nem tudott választ adni a miniszter, hogy miért nem lehet a KormányInfóhoz hasonlóan élőben, személyesen kérdezni az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján, sem arra, hogy ki dönt erről. A KormányInfónál mindenesetre ameddig ragaszkodik a személyes részvételhez.

A repülőtér megvásárlásával kapcsolatban Gulyás kijelentette, hogy a kormánynak most a vírus miatt végképp nincs erre pénze, de ha valami módon magyar tulajdonba kerülne, akkor üdvözölnék a fejleményt.

Az uniós Next Generation alap kapcsán Gulyás szerint a legfőbb kérdés, hogy egyáltalán létrejön-e az alap. Ez lenne hivatott uniós szinten segíteni a koronavírus gazdasági hatásait ellensúlyozni, leküzdeni. A kormány nem értett egyet a közös uniós hitelfelvétellel, de elvben hozzájárult a déli tagállamok megsegítése érdekében. A miniszter szerint papíron beindult az alap működése, és már lehet benyújtani a tagállamokra szánt forrás tervezett felhasználására.

A közlönyben megjelent 1,2 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés csak azokra vonatkozik, akik tavaly már nyugdíjasok voltak.