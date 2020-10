A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbb – október elején – közzétett adatai szerint augusztusban a koronavírus hatására a külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 71,3 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 2,1 százalékkal mérséklődött. Az összes vendégéjszaka 81 százalékát a belföldi vendégek töltötték el.

A szálláshelyek forgalma együttesen 33,2 százalékkal maradt el a tavaly augusztusitól. Az előző év azonos hónapjához képest idén augusztusban a vendégszám 916 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 2,5 millió volt.

Az öt kereskedelmi szálláshelytípusból (szállodák, panziók, kempingek, üdülőháztelepek, valamint közösségi szálláshelyek) a panziók után a szállodákban és a kempingekben is több vendégéjszakát regisztráltak, mint az előző év azonos hónapjában.

Tízből 6 éjszakát szállodákban töltöttek, ahol a növekedés mértéke 2,8 százalékos volt. A panziókban 13, a kempingekben 15 százalékkal több éjszakát regisztráltak. A közösségi szálláshelyeken az előző év augusztusi forgalom fele jelentkezett. A legnépszerűbb turisztikai régió a Balaton volt.

A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele folyó áron 50,8 százalékkal csökkent és 183,443 milliárd forintot tett ki. Ezen belül a szállásdíj-bevételek 52,9 százalékkal 105,040 milliárd forintra, a vendéglátás bevétele 47,9 százalékkal 46,812 milliárd forintra csökkent.

A beutazási szabályok miatt macerás a külföldi utazás

A szeptemberi számokról november 6-án fog adatsort közölni a KSH. Ezekből látszik majd pontosabban, hogy a turizmus szempontjából mit jelentett az augusztus utolsó napjaiban bejelentett, és szeptember elsejétől visszaállított határellenőrzés.

A korlátozások enyhítésére októberben sem került sor, és a járványhelyzet körülményei nem is adnak rá indokot, hogy azokon rövid időn belül a kormány változtasson.

Jelen állás szerint azoknak a magyar állampolgároknak és családtagjaiknak, akik a visegrádi országokból (Csehországból, Lengyelországból vagy Szlovákiából) lépnek be Magyarországra, és a jogszabály hatályba lépése előtt szállást foglaltak a V4-országok valamelyikében, elegendő egy negatív eredményű PCR-teszt, hogy töröljék járványügyi megfigyelési kötelezettségüket.

A cseh, lengyel és szlovák állampolgárok is szintén kedvezőbb feltételek mellett utazhatnak Magyarországra november elsejéig, ha van egy negatív PCR-tesztük és a jogszabály hatályba lépése előtt legalább egy októberi napra foglaltak magyarországi szállást.

A legtöbb országba viszonylag könnyen beutazhatnak a magyarok, a hazaút azonban már szigorúan szabályozva van.

A Magyarországra belépő magyar állampolgárok, valamint a külföldi állampolgárok esetében is a házi, illetve a járványügyi hatóság által kijelölt karantén időtartama 10 napra csökken szeptember 21-től, ha a fertőzés gyanúja nem merül fel náluk. Továbbra is érvényes, hogy a karantén alóli mentesüléshez két negatív teszt szükséges, ezeknek hatósági ára szintén szabályozás alá került.

A gyógyfürdők és a wellness szolgáltatások a legnépszerűbbek

A járványhelyzet és az ezzel járó szigorítások miatt a magyarországi szálláshelyek leginkább a belföldi vendégekre számíthatnak, illetve arra, hogy külföldi utak helyett, a magyarok inkább belföldön mennek el kikapcsolódni.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, Flesch Tamás az Index megkeresésére elmondta, a járványhelyzet ellenére az október 23-i hosszú hétvégére is jól állnak a foglalásokkal a szállodák. A legkedveltebb belföldi utazási célpontok között Hévízt, Egert, illetve Hajdúszoboszlót említette. Arra a kérdésre, hogy az árakat mennyiben befolyásolta a járványhelyzet, úgy becsülte: 10-20 százalékos áremelkedésről lehet beszélni.

A Szallas.hu sajtószóvivőjének, Kelemen Lilinek a tájékoztatása szerint továbbra is igaz, hogy a hosszú hétvégék kiemelt időszaknak számítanak, így ezeket az időpontokat a vendégek egy része tudatosan, jó előre lefoglalja, viszont az idei év az utolsó pillanatos foglalások időszaka is, ami egyrészt adódik a járványhelyzetre reagáló intézkedésekből (kivárnak a vendégek, hogy lehet-e utazni), másrészt az időjárás is, mint tényező is szerepet játszik.

Ugyanakkor a Szallas.hu sajtószóvivője arról is beszámolt, hogy az idei őszi hosszú hétvégén 42 százalékkal több aktív foglalás van a tavaly őszihez, és 18 százalékkal több a tavaly tavaszihoz képest.

Általánosságban kevesebbet utaznak idén ősszel, mint tavaly, de ha van apropó – mint egy ilyen hosszú hétvége, őszi szünet –, akkor arra szinte ugranak

– tette hozzá a Szallas.hu sajtószóvivője.

Ezen kívül „last minute foglalási tendenciát” tapasztalnak, illetve előtérbe kerültek a biztonsági faktorok: a lemondási díj nélküli vagy előrefizetés nélküli foglalási opciók a népszerűek.

Erősödnek az „eldugott” szálláshelyek is, de a wellness szállodák a legcsábítóbbak ebben a hidegebb időszakban.

Az október 22-25-i időszakra a legnépszerűbb belföldi utazási célpontok:

Eger

Hévíz

Hajdúszoboszló

Zalakaros

Gyula

Pécs

Bük

Siófok

Sárvár

Szeged

A szállástípusok megoszlása szerint, a vendégek 27 százaléka apartmant, 19 százaléka vendégházat, 17 százaléka panziót választott magának. A szállodák esetében a következőképpen alakulnak a számok:

hotel 5 csillag 0,3%

hotel 4 csillag 14%

hotel 3 csillag 17%

hotel 2 csillag 2%

hotel 1 csillag 1,7%

hotel (csillag nélkül) 2%

Az október 22-25-i időszakban átlagosan egy éjszakát foglalnak, míg a szállások ára idén átlagosan 25304 Ft/fő/éj, tavaly ősszel 23880 Ft/fő/éj volt (+6 százalék), tavaly tavasszal 21520 Ft/fő/éj (+18 százalék) volt.

Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője szerint egyértelműen nem lankad az utazási kedv, inkább szabadulási vágyat éreznek az utazókban.