Egy hét alatt 42 közúti baleset történt Baranyában

A bama.hu írta meg a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság videójára hivatkozva, hogy átlagosan napi hat baleset történt a megye főútjain.

Ebből 30 járt anyagi kárral, 12 pedig személyi sérüléssel. Összesen tizennégyen sérültek meg, tizenegyen könnyebben, három személy pedig súlyosan. Az ittasság gyanúja két balesetnél merült fel.

A legfőbb baleseti ok a sebesség nem megfelelő betartása, de történtek balesetek az elsőbbség meg nem adása, szabálytalan kanyarodás, gyalogoshiba és követési távolság be nem tartása miatt is.