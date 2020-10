Helyesnek tartja a többség a határzárat

A magyarok 51 százaléka helyesnek tartja a Magyarországon érvényben lévő határzárat – derül ki a Publicus Intézet friss felméréséből.

A válaszadók 25 százaléka gondolja úgy, hogy csak a kockázatos országokból nem szabadna beengedni a turistákat.

A Publicus felmérését az intézet stratégiai igazgatója, Pulai András ismertette az ATV Start műsorában: a megkérdezettek 34 százaléka helyes döntésnek tartja, hogy a szórakozóhelyeknek be kell zárniuk 23 óra után, 22 százalék úgy véli, teljesen be kellene zárni, míg 35 százalékuk úgy válaszolt, az éjszakai nyitvatartást is engedni kellene.