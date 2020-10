A honvédség is beszáll a csongrádi oktatási intézmények fertőtlenítésébe

A Magyar Honvédség katonái is bekapcsolódtak a csongrádi oktatási és közintézmények fertőtlenítésébe – írja a Délmagyar. Néhány napja a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumot is fertőtlenítette a honvédség Biológiai Mentesítő Csoportja. Csongrád megye egész területén jelöltek ki intézményeket fertőtlenítésre, illetve óvodákat is bezártak, például a Makói Óvoda Kassai Utcai Tagintézményében és a Szent Tamás Óvodában is zárva tartanak október 25-től november 3-ig.



A Hódmezővásárhelyen ülésező csongrádi operatív törzs bejelentette, hogy a településen már 132 ember van karanténban. Egy héttel ezelőtt még 91-en voltak. A polgármesteri hivatalnál a dolgozók legalább fele otthonról végzi a feladatait, a deszki polgármesteri hivatal pedig egyelőre nem fogad ügyfeleket. Ott azt kérik, hogy akinek fontos elintéznivalója van, az telefonon érdeklődjön az ügyintézésről.

A Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj két szegedi oktatási intézményt, a Tömörkény István Gimnáziumot és az SZTE Gyakorló Gimnáziumát fertőtlenítette. A szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred katonái pedig a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolában végezték el a szükséges mentesítési feladatot. A helyszínbejárás után csaknem 2500 négyzetméternyi felületet kezeltek le a speciális tisztítószerrel – írja a szegedi lap.