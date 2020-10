Müller Cecília: Kikényszerítjük a járványügyi szabályok betartását

Müller Cecília az operatív törzs szerdai tájékoztatóját az elmúlt 24 óra adatainak ismertetésével kezdte.

Az egészségügy felkészült a legmagasabb szintű ellátásra. A koncentráltan kijelölt kórházakban minden feltétel rendelkezésre áll. Az első vonalbeli intézmények folyamatosan tájékoztatják a mentőszolgálatot a betegek mihamarabbi elhelyezése érdekében. A második vonalbeli intézmények – amelyek javarészt egyetemi klinikák – is készen állnak, „mivel az ellátottak helyéről idejében gondoskodtunk” – mondta az országos tisztifőorvos, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a fertőzések számával együtt a kórházban ápoltak száma is növekszik. Ők jellemzően súlyos vagy középsúlyos tünetekkel kerülnek be.

A tisztifőorvos reagált arra a napokban a médiában felröppent hírre, amely szerint áprilisban elhunyt koronavírusban egy 68 éves férfi, akit nem találnak a nyilvántartásban. Müller Cecília szerint a férfi szerepel a központi nyilvántartásban.

Valószínűleg nem találták meg. Sajnálatos, hogy ezt a hírt ellenőrzés nélkül több hírportál is átvette. Arra kérem önöket, hogy az autentikus adatokat nézzék, úgy mint a koronavirus.gov.hu oldalt. Felesleges a mesterséges gerjesztése és szaporítása a feszültségnek

– hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.

Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook Müller Cecília

„A tesztelési kapacitásunk folyamatosan nő. Az Országos Vérellátó Szolgálat is belépett a laboratóriumi vizsgálatokat végző körébe, ahol mostantól PCR-tesztet végeznek” – jelentette be Müller Cecília.

Semmilyen kapacitási határ nincs a laboratóriumi vizsgálatok tekintetében. Mindenkinél elvégezzük a vizsgálatokat járványügyi érdekből

– hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Megnövekedett az igény az influenza elleni védőoltás iránt, amit örvendetesnek talált Müller Cecília, egyúttal türelemre intette az oltásra jelentkezőket, és arról adott tájékoztatást, hogy ha elfogy a vakcina, a járási, illetve kerületi intézetnek kell azt jelezni.

A tapasztalat szerint egy napon 10–15 személy beoltására vállalkoznak a háziorvosok, éppen azért, hogy az oltást kérő ne találkozzon a váróteremben olyan betegekkel, akik ellátásra várnak.

A vakcina ott lesz a praxisokban, a jövő héten meg tudják kezdeni az oltást háziorvosok

– hangsúlyozta Müller Cecília, ugyanakkor azt is elmondta: senki semmiről nincs lekésve, mert Magyarországon a szezonális influenza megjelenése január végén, február elején várható. A teljes védettség kialakulásához két hétre van szükség.

Mindenki számára térítésmentesen fog rendelkezésre állni a vakcina, éljenek is ezzel

– hívta fel a figyelmet.

Aki nem tartja be a járványügyi előírásokat, arra 150 ezer forintig terjedő helyszíni bírság is kiszabható. A figyelmeztetések aránya magas. A rendőrség 11 556 helyszíni ellenőrzést tartott az elmúlt 24 órában.

Újságírói kérdésként felvetették, hogy az operatív törzs megvizsgálja-e a Magyar Orvosi Kamara javaslatait. Müller Cecília válaszul azt mondta:

Természetesen, ugyanakkor folyamatosan vizsgáljuk, hogy a meglévő szabályokat hogyan lehet erőteljesebben kikényszeríteni. Itt az idő, hogy ezeknek erőteljesebben érvényt szerezzünk

–, s egyúttal megköszönte a MOK együttműködését.